<span style='text-decoration: underline;'>16ème Championnat Méditerranéen d’Escrime (Italie) </span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo félicite les escrimeurs algériens pour leurs brillants résultats Ooredoo,</span>

Sponsor Officiel de la Fédération Algérienne d’Escrime (FAE) et de l’Equipe Nationale, présente ses chaleureuses félicitations aux escrimeurs algériens suite à leurs brillants résultats obtenus lors du 16ème Championnat Méditerranéen d’Escrime qui s’est déroulé du 1er au 3 février 2019 à Cagliari (Italie).

Organisée par la Confédération méditerranéenne d’escrime, cette compétition a rassemblé les escrimeurs (cadets et juniors), des catégories Fleuret, Sabre et Epée, représentants les pays du bassin méditerranéen. Les deux sélections nationales, féminine et masculine, ont brillé lors de de cette compétition internationale en remportant un total de 07 médailles à savoir : deux médailles d’or dans les spécialités Sabre et Fleuret, une médaille d’argent dans la spécialité Epée, et quatre médailles de bronze dans les spécialités Sabre et Fleuret. Tout au long de ces 16èmes Championnats d’Escrime, Ooredoo a apporté son soutien en encourageant les escrimeurs algériens, à travers notamment la présence du représentant de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, Directeur Opérationnel chargé des Relations Publiques et Médias. A noter qu’en marge de cette compétition, Ooredoo a été honorée par la Fédération Italienne d’Escrime en reconnaissance à ses efforts dans le soutien et l’accompagnement de la Fédération Algérienne d’Escrime et de l’Equipe Nationale. A travers sa présence à cet évènement, Ooredoo confirme son soutien au sport national et sa contribution dans le rayonnement de l’Algérie dans les grandes manifestations sportives internationales.