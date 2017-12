<span style='text-decoration: underline;'>Poursuivant ses opérations d’accompagnement envers les clubs qu’il sponsorise</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo hôte du CRB</span>

Poursuivant sa stratégie de proximité envers les clubs de football qu’il sponsorise, une délégation de Ooredoo a effectué, samedi dernier, une visite de courtoisie au Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB).

Lors de ce déplacement au quartier de Belouizdad, la délégation a eu des échanges avec le staff dirigeant de ce prestigieux club de la capitale et assisté au derby algérois qui a mis aux prises le club de « Laâkiba » au NA Hussein Day, au stade du 20 août 1955. Les membres de la délégation de Ooredoo ont, également, exprimé leur soutien et encouragements aux joueurs et au staff technique et administratif, pour cette saison sportive 2017-2018. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo est depuis 2008 le Sponsor officiel du CRB, qui a enrichi son palmarès en remportant deux Coupes d’Algérie en 2009 et 2017. Ooredoo a également remis un bus habillé aux couleurs du CRB pour apporter le confort et le bien-être nécessaires aux joueurs et au staff technique lors de leurs déplacements. A noter qu’une délégation de Ooredoo a rendu visite précédemment aux clubs sponsorisés par l’entreprise, à savoir : l’Olympique de Médéa, la Jeunesse Sportive de Kabylie et l’USM El Harrach. La délégation effectuera, le week-end prochain, une visite au club de l’USM Bel Abbes.