<span style='text-decoration: underline;'>Au profit des familles défavorisées pendant le Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo lance une large opération de solidarité</span>

Avec l’arrivée du mois sacré du Ramadhan, Ooredoo réitère son engagement citoyen en s’impliquant dans les actions de solidarité nationale notamment en cette conjoncture de la crise sanitaire qui prévaut dans le pays.

Ainsi, Ooredoo apporte son soutien aux couches vulnérables de la société en ce mois de piété et remet des colis alimentairesau profit de 2000 familles algériennes réparties sur tout le territoire national. Ce don a été remis au traditionnel partenaire de Ooredoo Algérie, à savoir le Croissant Rouge Algérien (CRA) qui se chargera de le distribuer aux familles nécessiteuses dans les régions Centre, Ouest et Est du pays.

En cette occasion, le directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Il va sans dire que pour Ooredoo, la volonté de soutenir les Algériens est une priorité suprême, notamment en ces temps de crise. Comme chaque année, Ooredoo s’inscrit dans l’élan de solidarité et tend la main aux personnes démunies à travers multiples actions humanitaires et ce, avec le support de notre traditionnel partenaire le CRA. »

Pour sa part, la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Mme SaidaBenhabyles a affirmé : « Nous tenons à remercier notre partenaire privilégié Ooredoo, qui nous accompagne dans nos différentes actions humanitaires. Ooredoo et le CRA partagent les mêmes valeurs et nous travaillons étroitement pour apporter notre soutien aux Algériens en cette crise sanitaire. Nous sommes fiers de cette collaboration, qui nous a permis de venir en aide aux milliers de familles en ce mois de partage et de piété. »

Par ce geste de solidarité en ce mois de Ramadhan, Ooredoo réaffirme son statut d’entreprise citoyenne et son engagement auprès des franges les plus vulnérables de la société.