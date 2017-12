Ooredoo lance une promotion sur son service d’apprentissage des langues

Avec « Haya ! iQraa », apprenez des langues et soyez certifiés Promo « Haya!iQraa » : un mois d’abonnement gratuit pour tout rechargement sur l’offre Haya ! Dans sa quête continue du meilleur de la technologie mobile au profit de ses clients, Ooredoo lance une promotion sur son service « Haya ! iQraa » pour l’apprentissage des langues en ligne. En vue de permettre aux clients de prendre les bonnes résolutions de fin d’année, Ooredoo leur offre l’opportunité de profiter de sa Promotion « Haya !iQraa » avec un mois d’abonnement gratuit. Cette promotion est valable pour tous les clients ayant effectué un rechargement MAXY Haya ! 1000,MAXY Haya ! 2000 et MAXY Haya ! 3500et ce jusqu’au05 janvier 2018. La nouvelle plateforme permet l’apprentissage de plusieurs langues, notamment : l’arabe, l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le néerlandais, le portugais, le russe, le turc, le chinois et le japonais. « Haya ! iQraa » propose plusieurs niveaux d’apprentissage sous plusieurs unités comprenant le vocabulaire, la conjugaison, des tests de dialogues et des exercices d’écriture. Par ailleurs, les clients n’ayant pas effectué de rechargements MAXY Haya! durantla période promotionnelle, peuventaccéder au service « Haya ! iQraa» pour seulement100 DA / semaine. A noter que le service « Haya !iQraa » a été lancé en partenariat avecle leader mondial des plateformes communautaires d’apprentissage des langues étrangères en ligne « Busuu », où chaque niveau d’apprentissage est certifié par l’institut « McGraw Hill ».

Pour un usage aussi bien pour les loisirs que professionnel, « Haya ! iQraa » est une solution sur mesure pour les enfants, les élèves, les étudiants, les travailleurs et les professionnels souhaitant apprendre une nouvelle langue ou améliorer leur niveau dans une langue étrangère. Ce nouveau service peut, en outre, servir de support de formation dans l’apprentissage d’une nouvelle langue et constitue une certification d’achèvement pour apprendre une langue étrangère.

Ce service est disponible sous les applications mobiles Androïd et iOS, via le lien http://hayaiqraa.ooredoo.dz. Il donne également accès à une plateforme communautaire où les utilisateurs peuvent s’entraider pour améliorer leurs compétences linguistiques. A travers cette nouvelle innovation, Ooredoo confirme sa volonté d’enrichir le quotidien de ses clients et d’instaurer des usages de l’Internet mobile utiles et bénéfiques.