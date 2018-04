Ooredoo partenaire de la Conférence internationale sur l’enseignement de l’Education islamique

Ooredoo participe, en tant que partenaire, à la Conférence internationale sur l’enseignement de l’Education islamique sous le thème « L’Enseignement de l’Education islamique dans les établissements scolaires : réalité et perspectives » qui se tient du 23 au 24 avril 2018 à Alger. Placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cette conférence est organisée par le Haut Conseil Islamique (HCI) en coordination avec les ministères de l’Education nationale, des Affaires religieuses et des Wakfs, et de la Culture ainsi que le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC).

Ce rendez-vous international regroupe des universitaires, des académiciens, des chercheurs, des spécialistes en sciences islamiques et des inspecteurs de l’éducation venant d’une quinzaine de pays. Par son soutien à cette conférence, Ooredoo confirme son implication dans la réussite des événements internationaux qu’abrite l’Algérie.