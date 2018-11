<span style='text-decoration: underline;'>Ooredoo </span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo partenaire de la Coupe du Monde d’Escrime-Fleuret féminin</span>

Sponsor Officiel de la Fédération Algérienne d’Escrime (FAE) et de l’Equipe Nationale, Ooredoo a accompagné la Coupe du Monde Fleuret Féminin Senior by Ooredoo, qui s’est déroulée à la salle Harcha Hacène à Alger du 23 au 25 novembre 2018.

L’étape d’Alger de La Coupe du Monde de Fleuret féminin (seniors) a vu la participation de 162 fleurettistes venues de 41 pays en compétition individuelle et par équipe, dont la sélection algérienne féminine composée de huit escrimeuses. Pour rappel, l’étape d’Alger de la Coupe du Monde de fleuret féminin (seniors), l’unique en Afrique, en est à sa 6èmeédition consécutive. Il y a lieu de rappeler que les épreuves individuelles et par équipesdel’étape d’Alger de la Coupe du Monde Senior Sabre Masculin by Ooredoo, ont été organiséesla semaine dernière et ce, en présence des meilleurs sabreurs au niveau mondial. Ooredoo continue de soutenir le sport algérien et marque sa présence dans les grands événements sportifs, nationaux et internationaux, organisés par l’Algérie.