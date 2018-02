<span style='text-decoration: underline;'>Coupe du Monde de Fleuret féminin – Seniors - by Ooredoo</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo partenaire de la Fédération Algérienne d’Escrime</span>

Sponsor Officiel, de la Fédération Algérienne d’Escrime, (FAE), et de l’équipe nationale, Ooredoo a accompagné la sélection algérienne féminine d’escrime, lors de la Coupe du Monde de Fleuret Féminin Seniors, by Ooredoo -Etape d’Alger, qui s’est déroulée à la salle Harcha Hacène à Alger, du 02 au 04 du mois courant.

La sélection algérienne féminine « seniors » de fleuret, a pris part à cette compétition mondiale, qui a vu la participation de 139 escrimeuses, représentant 25 nations, venues des quatre coins du monde, et qui ont été mises en compétition, en individuel et par équipe. Tout au long de cette Coupe du monde, Ooredoo a apporté son soutien et ses encouragements, aux escrimeuses algériennes. Durant cette compétition, un match-gala a été organisé, entre une sélection mondiale et une sélection africaine. Par ailleurs, Ooredoo a fourni durant cette manifestation internationale, une connexion haut- débit, pour le streaming, afin de permettre la diffusion de cette compétition, sur le site de la Fédération Internationale d’Escrime, (FIE). Ooredoo confirme, une nouvelle fois, son soutien aux sportifs algériens, en encourageant l’équipe nationale algérienne, dans cette compétition internationale.