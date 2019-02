<span style='text-decoration: underline;'>Après le match aller des ¼ de finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo poursuit ses encouragements au Mouloudia d’Alger</span>

Ooredoo est fière du parcours honorable du Mouloudia Club d’Alger (MCA) durant cette Coupe Arabe des Clubs Champions notamment lors du match aller des quarts de finale face au Merreikh soudanais, disputé le jeudi 31 janvier 2019 au stade olympique du 05 juillet à Alger, et réitère, en tant que Sponsor officiel du club, ses encouragements et son soutien aux joueurs et au staff technique et administratif du Doyen en leur souhaitant bonne chance pour le match retour de cette compétition arabe.

Dans son message d’encouragements au club, le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah, a déclaré : «Ooredoo est fière du parcours honorable du Mouloudia d’Alger durant cette compétitionnotamment lors du match face au club soudanais d’Al Merreikh où a régné un esprit de fraternité et de fair-play, qui confirme les liens profonds et fraternels qui unissent depuis toujours les deux peuples frères algérien et soudanais. Ooredoo est honorée de réitérer son soutien aux joueurs, au staff technique et administratif et aux supporters du Mouloudia d’Alger et leur souhaitedu succès Inchallah durant la suite de cette compétition. » Ooredoo confirme son soutien inconditionnel au Mouloudia Club d’Alger pour la suite de son parcours dans le cadre de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Pour rappel, Ooredoo a signé en octobre 2018 un contrat de sponsoring avec le MCA devenant ainsi le Sponsor Officiel du Doyen.