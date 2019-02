Les visiteurs du stand Ooredoo peuvent expérimenter les capacités de la 5G en empruntant le taxi volant via la technologie de réalité virtuelle et en survolant le ciel de Doha.

Ooredoo, l’un des leaders mondiaux du secteur des télécommunications a présenté l’une des applications pratiques sur les capacités 5G et les transformations qu’elles apporteront dans le domaine des transports et des communications, à travers la présentation duTaxi volant autonome 5G au niveau de son pavillon du Congrès Mondial du Mobile 2019.

Le Congrès Mondial du Mobile qui se tient à Barcelone du 25 au 28 février sous le thème «Communications intelligentes» devrait rassembler plus de 107 000 experts et professionnels du secteur des télécommunications.

Le Taxi volant 5G offre aux visiteurs du pavillon Ooredoo la possibilité d’expérimenter les capacités de la 5G en survolant la capitale qatarie Dohavia la technologie de la réalité virtuelle dans le cadre d’une expérience simulant l’avenir de solutions pratiques qui seront disponibles via le réseau 5G dans les domaines du transport et télécommunications.

Le taxi volant 5G ne sera pas la seule application pratique que présentera Ooredoo lors du Congrès Mondial du Mobile. En effet, les visiteurs du pavillon de Ooredoo pourront découvrir également une gamme de solutions intelligentes 5G qui révolutionneront leur vie quotidienne, notamment une solution intelligente permettant aux parents de surveiller directement les sites utilisés par leurs enfants, les solutions de sécurisation des stades en utilisant le Drone, les applications intelligentes connectées pour aider et servir les visiteurs lors des grandes joutes internationales, telle que le prochain Mondial 2022 au Qatar.

Tout au long de l’année précédente, Ooredoo a accompli d’importantes réalisations dans la technologie 5G. La compagnie avait lancé au Qatar le premier réseau commercial 5G au monde et a réussi à lancer le premier appel international 5G au monde dans le monde arabe. À ce jour, la compagnie est dotée de plus de 100 sites au Qatar avec les tours 5G, et a effectué des tests sur le réseau 5G en Indonésie, au Koweït et aux Maldives et a créé un centre de technologie 5G au Myanmar.

A cette occasion, Cheikh Saud Bin Nasser Al-Thani, Président Exécutif du Groupe Ooredoo, a déclaré : « Ooredoo a réussi à asseoir son leadership au niveau mondial en termes de 5G, en étant la première entreprise télécoms au monde à lancer commercialement son réseau 5G en 2018. Durant le Congrès Mondial du Mobile, nous aspirons à ce que les solutions que nous présenterons dans notre pavillon, connaissent un grand engouement des visiteurs, experts et des médias, notamment avec l’introduction du taxi autonome5G, qui donnera aux utilisateurs l’opportunité de s’y installer et survoler le ciel de Doha via la technologie de réalité virtuelle.Nous sommes fiers du rôle de Ooredoo et de sa contribution pour mettre en avant le leadership du Qatar dans le monde à travers ses applications et solutions 5G ainsi que les villes intelligentes. Cela est totalement adapté à la thématique du Congrès Mondial du Mobile de cette année, à savoir la Communications intelligente. »

A noter que Ooredoo prépare actuellement environ 1 200 stations équipées de la technologie 5G, permettant aux utilisateurs de profiter de cette technologie de pointe dans toutes les régions du Qatar.

Les participants au Congrès Mondial du Mobile peuvent visiter le pavillon Ooredoo dans le hall 2H60 à Barcelone – Adresse: FiraGran Via – FiraMontjuïc- La Farga L’Hospitalet.