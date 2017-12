<span style='text-decoration: underline;'>Sponsor Gold la 2ème édition d’Oran Silicon Valley Algérienne </span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo présente son expérience dans le soutien aux start-ups algériennes</span>

Amplement engagé dans le développement de l’écosystème numérique national, Ooredoo a participé en tant que Sponsor Goldà la 2ème édition d’Oran Silicon Valley Algérienne organisée par le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE), le samedi 16 décembre 2017 à l’Hôtel Le Méridien, à Oran.

Placée sous le parrainage du Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, cette 2èmeédition d’Oran Silicon Valley Algérienne vise à promouvoir les innovations des différents acteurs du numérique, et à rapprocher la recherche, l’université, la formation professionnelle et les opérateurs économiques. Intervenant lors de cet évènement, le Directeur de Business-Sales de Ooredoo, M. Mahdi Benmedjber, a présenté l’expérience réussie de Ooredoo dans le soutien aux jeunes startuppeurs algériens et sa stratégie destinée à promouvoir la création de contenus « Made in Algeria »qui se matérialise à travers ses programmes tStart, iStart et Oobarmijoo. En effet, Ooredoo a lancé en 2013, en partenariat avec l’ANDPME, « tStart », un programme d’encouragement à la création de start-ups technologiques,« iStart », un programme de soutien à la création de solutions innovantes locales ainsi que « Oobarmijoo », un challenge destiné à encourager la création, par de développeurs algériens, d’applications mobiles locales. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo offre un programme d’accompagnement des start-ups et des jeunes développeurs et déploie à cet effet des plateformes dédiées telles que des incubateurs qui hébergent actuellement une vingtaine de start-ups technologiques, un laboratoire d’innovation « Innov’Lab » et un programme de mentorat de haut niveau. Acteur majeur dans la sphère économique algérienne, Ooredoo réitère son engagement à mettre à la disposition des jeunes algériens son expertise dans l’industrie des télécommunications pour l’essor des TIC en Algérie.