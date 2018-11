<span style='text-decoration: underline;'>Partenaire par excellence du foot ball Algérien</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo signe un contrat de sponsoring avec le MCO</span>

Ooredoo, a annoncé aujourd’hui mercredi 07 novembre 2018, la signature d’un contrat de sponsoring avec le club de la capitale de l’Ouest, le Mouloudia Club Oranais (MCO).

L’accord de sponsoring a été paraphé conjointement par le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah et le Président du MCO, M. Mohamed Belhadj Ahmed lors d’une cérémonie organisée au siège de Ooredoo à Alger en présence de cadres de Ooredoo ainsi que de l’encadrement technique et administratif du MCO.

A cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah a déclaré : « En signant ce nouveau contrat avec un prestigieux club comme le Mouloudia Club Oranais, nous franchisons une nouvelle étape dans nos efforts de soutien au sport algérien de manière général et particulièrement le football.

Nous sommes fiers de ce partenariat qui nous unit au club phare de l’Ouest algérien, qui a honoré les couleurs nationales par ses consécrations nationales, régionales et internationales. En mon nom et au nom de Ooredoo, je souhaite à nouveau la bienvenue à l’équipe du MC Oran au sein de la famille sportive de Ooredoo et lui souhaite plein succès dans son parcours Inchallah. »

Pour sa part, le Président du Mouloudia Club Oranais M. Mohamed Belhadj Ahmed a déclaré : « Nous sommes heureux de conclure ce partenariat avec Ooredoo, le partenaire par excellence du football algérien que nous remercions pour la confiance placée en notre équipe. Nous sommes convaincus que ce partenariat aura des retombées positives pour les deux parties et garantira un nouveau départ pour notre équipe et nous incitera à réaliser de bons résultats, Inchallah. »

Fondé en 1946, le Mouloudia Club Oranais a remporté plusieurs titres aux niveaux régional et national : quatre Championnats d’Algérie, quatre Coupes d’Algérie, deux Coupes Arabes des clubs ainsi que la Super Coupe Arabe.

A noter que, Ooredoo a été le sponsor officiel du MC Oran de 2010 à 2016 Pour rappel, Ooredoo a récemment signé plusieurs contrats de sponsoring avec de prestigieux clubs algériens à savoir l’ES Sétif, la JS Kabylie et le MC Alger. Ooredoo est également le Sponsor Officiel de l’USM Bel Abbès.