Ooredoo souhaite AssegwasAmeggaz au peuple algérien

A l’occasion du nouvel an berbère « Yennayer »2968, Ooredoo, entreprise citoyenne par excellence, souhaite AssegwasAmeggazau peuple algérien ainsi qu’à ses clients et partenaires.

Ce nouvel an berbère, qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année du calendrier grégorien, marque la richesse de la culture algérienne dans toute sa diversité.

A cette occasion, Ooredoo souhaite une bonne annéeà tout le peuple algérien, pleine de santé, de paix et de prospérité.

Ainsi, Ooredoo se joint au peuple algérien pour célébrer Yennayer, en lançant une campagne de communication diffusée à travers les différents supports médiatiques, dans les trois langues : arabe, tamazight et française.

Fidèle à son engagement envers le peuple algérien avec toute sa richesse et diversité culturelle, Ooredoo réaffirme sa volonté de mettre au profit de ses clients où qu’ils soient, le meilleur de la technologie, de solutions et des services innovants pour le développement du secteur de la téléphonie mobile et du numérique.

Ooredoo continuera à apporter son savoir-faire et son expertise pour l’essor du secteur national des télécommunications, tout en honorant sa dimension citoyenne et sa responsabilité sociale.

AssegwasAmeggaz 2968 !