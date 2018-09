<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée scolaire 2018/2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo souhaite une bonne rentrée à tous les élèves</span>

Ooredoo, entreprise citoyenne, accompagne les élèves pour la rentrée scolaire 2018-2019 et leur souhaite une bonne rentrée.

Ooredoo, qui a accompagné les Algériens durant la saison estivale, saisit cette occasion pour souhaiter aux élèves une rentrée réussie et beaucoup de succès, et confirme sa volonté de faciliter le quotidien de ses clients en mettant à la disposition des élèves les outils pédagogiques les plus innovants pour atteindre l’excellence.

Dans sa quête continue d’offrir le meilleur de la technologie mobile à ses clients, et en partenariat avec Likoul, leader en Algérie de l’éducation en ligne, Ooredoo a lancé son service « Likoul By Ooredoo » qui propose aux élèves des cycles primaire, moyen et lycée, une plateforme de cours de soutien pédagogique, audiovisuel et conforme au programme de l’éducation nationale.

Il y a lieu de rappeler aussi que Ooredoo, fortement engagée dans la promotion des valeurs du savoir et de l’éducation, a lancé son service « Haya ! iQraa » pour l’apprentissage des langues en ligne.

Cette solution adaptée aux enfants, élèves, étudiants, travailleurs et professionnels souhaitant apprendre une nouvelle langue ou améliorer leur niveau dans les langues étrangères, notamment : l’arabe, l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le néerlandais, le portugais, le russe, le turc, le chinois et le japonais. Les clients de Ooredoo peuvent également profiter des services 4G sur un réseau moderne, performant et de grande qualité, couvrant les 48 wilayas, et pouvant prendre en charge d’une façon optimale la demande croissante en services Voix et Data où qu’ils soient en Algérie.

Conscient de l’importance que représente la rentrée scolaire dans la vie des écoliers, Ooredoo marque cet évènement à travers une campagne de communication sur différents supports médiatiques : presse écrite, médias électroniques,chaines radiophoniques et affichage urbain.