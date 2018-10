<span style='text-decoration: underline;'>Suite à son parcours honorableen Ligue des Champions d’Afrique</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo… toujours avec l’Entente Sétifienne</span>

Suite à la sortie honorable de l’Entente Sportive de Sétif (ESS), lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions d’Afrique, Ooredoo, Sponsor officiel de l’ESS, adresse ses encouragements aux joueurs et au staff technique et administratif du Club, et la félicite pour son parcours exceptionnel dans cette prestigieuse compétition footballistique continentale, et réaffirme son soutien inconditionnel aux Aigles des Hauts-Plateaux.

Dans son message d’encouragement aux joueurs, le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah, a déclaré : « Nous présentons nos chaleureuses félicitations à l’Entente Sportive Sétifienne pour son parcours exceptionnel en Ligue des Champions d’Afrique et d’avoir honoré le football algérien dans cette prestigieuse compétition. A l’instar de tous les Algériens, Ooredoo est fière d’encourager les Aigles Noirs et continuera à les soutenir tout au long de leur futur parcours sportif. Les Aigles Noirs ont réalisé une prestation de haute facture et ont dominé leur adversaire tout au long du match. Je tiens à saluer les joueurs et les supporters pour leur fair-play. Cette belle performance nous rassure sur les capacités de l’ESS à remporter d’autres compétitions notamment la Coupe arabe des Clubs champions. »

A la veille de ce match décisif face au Ahly d’Egypte, une délégation de Ooredoo, à sa tête le Directeur général, a effectué une visite de courtoisie et d’encouragement aux joueurs et au staff dirigeant de l’ESS. La délégation s’est rendue au siège du club de l’ESS et au Centre d’entrainements en réitérant son soutien indéfectible aux Aigles Noirs. A noter que Ooredoo a lancé une large campagne de communication au niveau de la wilaya de Sétif à travers l’affichage urbain et la Radio locale. Ooredoo a également distribué des écharpes aux supporters.

Par ailleurs, le Directeur général de Ooredoo, a visité l’Espace Ooredoo à El Eulma et les Espaces Ooredoo situés au chef-lieu de la wilaya de Sétif. Pour rappel, Ooredoo a signé, le 04 octobre 2018, une Convention de sponsoring avec l’Entente Sportive de Sétif (ESS), devenant ainsi le Sponsor officiel du club de la capitale des hauts-plateaux.