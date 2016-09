<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent | Vérifications, saisies, arrestations…</span> :<br><span style='color:red;'>Opération coup de poing de grande envergure</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et la protection des personnes et des biens, la sûreté de wilaya d’Ain Témouchent, a lancé au cours de cette semaine, une opération coup de poing de grande envergure qui a nécessité une importante mobilisation de moyens humains et matériels des services de ce corps.

En effet, nombre de véhicules et des éléments de la sûreté, tous grades confondus, et à leur tête, monsieur le chef de sûreté de wilaya, qui a veillé en personne au déroulement de cette opération.

Pas moins de 60 personnes ont été contrôlées avec une vérification poussée pour 10 personnes qui pouvaient faire l’objet de recherches, par différents services de sécurité ou de juridictions compétentes. 20 véhicules en tous genres ont fait aussi l’objet d’un contrôle qui s’est soldé par l’absence d’assurance, chez un automobiliste et la mise en fourrière de 3 motocyclettes, pour absence de pièces, justifiant la propriété. 8 personnes ont été interpellées sur la voie publique pour bagarre, avec détention d’armes blanches, tout comme d’autres qui ont été arrêtées pour ivresse publique et manifeste. Toutes ces personnes ont été soumises à des procédures règlementaires et judiciaires pour être poursuivies pour différents délits.

Cette opération a suscité un écho favorable auprès de la population qui a accueilli avec satisfaction une telle initiative de la part des services de la sûreté de wilaya, avec l’espoir de voir ce genre d’opération se répéter régulièrement. De telles actions sont de nature, à dissuader cette catégorie de personnes et d’individus qui troublent l’ordre public et la quiétude des citoyens dans leur quotidien. Et c’est dans ce même contexte, que ces mêmes services ont annoncé d’autres actions similaires dans le futur, pour combattre tous les fléaux et la délinquance.

Sabri Naguib