<span style='text-decoration: underline;'>Hygiène et salubrité publiques</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de dératisation dans les sites insalubres</span>

Les agents du Bureau d’Hygiène communal de l’APC d’Oran, ont inscrit dans leur programme, une opération de lutte contre la prolifération des rats dans les quartiers relevant des secteurs urbains El-Amir, Sidi Bachir, Es-Seddikia, Ibn-Sina, Bouamama, El-Mokrani, El-Menzah et El-Otmania.

Les interventions ont particulièrement touché les ilots d’habitations proches des marchés informels, là où les légumes et fruits pourris, les abats de volaille et les déchets de poissons, sont abandonnés par les marchands en fin de matinée. L’on relève, durant la période allant du 26 au 30 mars dernier, pas moins de 60 interventions des agents communaux, dans ces sites précis. Parallèlement, dix autres actions de pulvérisation de produits chimiques pour éradiquer les moustiques qui se reproduisent dans les eaux usées des caves inondées, ont été enregistrées. Au sein du service de la fourrière canine, sept chiens et trois chats errants ont été capturés, signale-t-on auprès des responsables du BHC. A noter, que les contrôleurs ont effectué 49 inspections dans les différents établissements à caractère alimentaire et ont dressé dix rapports pour non respect des normes d’hygiène, à l’encontre des gérants d’une boulangerie-pâtisserie, deux épiceries, deux restaurants et une pizzeria. Ces mises en demeure seront sanctionnées par des mesures de fermeture de l’établissement, si les gérants n’engagent pas d’opérations de remise à niveau de leur commerce, en matière de conservation des produits de consommation. D’autre part, les contrôleurs ont effectué 13 inspections dans des hôtels, bains douches, salons de coiffure et salles de fêtes. Au cours de ces sorties, ils ont verbalisé un coiffeur pour non respect du cahier de charges. Enfin, sept établissements scolaires de l’enseignement primaire, ont été visités pour effectuer des travaux d’assainissement des sanitaires. Les agents de la division de l’Hygiène et de l’assainissement (DHA), ont éradiqué neuf décharges sauvages sur les trente contrôlées.

