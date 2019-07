<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de désinfection des bus et des taxis</span>

Bekhaouda Samira

A cet effet, la dite opération se déroulera au niveau d’un grand espace de la DHA qui relève des services de la commune qui se situe, notamment, au niveau de Haï petit lac où l’intérieur des véhicules sera pulvérisé par un produit de désinfection. Les éléments des services chargés de cette opération peuvent même se déplacer vers les parkings des sociétés privés des taxis pour les faire bénéficier de ce service. Pour le bon déroulement de cette initiative, tous les moyens seront déployés pour des résultats satisfaisants et la réussite de cette action. Dans le même cadre, il a été signalé que cette action est entreprise suite à une instruction du Ministère de tutelle lors d’une réunion qui a été tenue avec la commission de Wilaya constituée des représentants des services de la Direction du transport et des autres partenaires pour entamer cette opération deux fois par an. Le but de cette importante initiative est d’améliorer les conditions de travail des chauffeurs de taxis et des bus ainsi que des receveurs et pour pouvoir transporter les clients dans un espace sain.