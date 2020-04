<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Chahmi</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de nettoyage et de désinfection des quartiers</span>

Dans le cadre du vaste programme des activités pour le nettoyage et la désinfection des lieux qui relèvent des diverses communes de la wilaya d’Oran qui se poursuit durant cette période pour lutter contre la propagation de l’épidémie du coronavirus , les services de la direction de l’environnement, en partenariat avec ceux du centre technique d’enfouissement des déchets de Hassi Bounif, ont lancé une campagne de nettoyage et de désinfection des quartiers de haï Daya et de Chteibo qui relèvent de la commune de Sidi Chahmi.

Lesdites actions débutent dans l’après midi à partir de 15 heures, au début du confinement, pour que ces services puissent travailler sans être dérangés par la circulation des citoyens et celle des automobilistes. A cet effet, pour la réussite de cette campagne, ces services s’impliquent sur le terrain et utilisent du matériel adéquat, à savoir des camions citernes remplis de produit nettoyant et désinfectant, dotés de brumisateurs pour pulvériser , nettoyer et désinfecter les différents lieux, à savoir, les rues, les trottoirs, les espaces publics des dits quartiers. Dans le même cadre, ces services vont continuer leurs activités au niveau des autres quartiers de cette commune pour des résultats satisfaisants en matière d’hygiène et de mesures préventives.

Bekhaouda Samira