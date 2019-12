<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de promotion de la 19e édition au niveau du Parc d’attraction d’El Hamri et Cirque Ammar</span>

Les vacances scolaires d’hiver sont mises à profit par la commission Bénévolat et Formation relevant du comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) de 2021 à Oran, pour lancer une vaste campagne de sensibilisation et de promotion de cet évènement.

A cet effet, cette commission, en collaboration avec celle chargée de la Presse, Infos et Communication, mène un certain nombre d’activités visant à présenter et faire connaître les JM, «dans le but de sensibiliser la population sur l’importance de cet événement sportif international», a-t-on appris mardi du COJM. Ces activités se déroulent au niveau de l’espace de loisirs et de divertissement (Parc d’attraction) d’El-Hamri, ainsi que le Cirque Amar, en tournée actuellement à Oran, deux lieux très prisés et fréquentés par les familles et les jeunes au cours de ces vacances scolaires, précise-t-on de même source.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du plan de promotion de la 19e édition des JM prévue dans la capitale de l’Ouest du 25 juin au 5 juillet 2021, que vient de lancer le COJM. Ce plan d’»envergure» viendrait compenser un retard relatif dans la promotion et la médiatisation de cet évènement que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli à Alger l’édition de 1975, a reconnu dernièrement le directeur des JM, Salim Iles, installé dans son poste en août dernier.

«Il est vrai, nous enregistrons du retard dans la promotion des JM aussi bien sur le plan national qu’international. Mais il faudrait savoir qu’on était dans l’obligation de revoir l’identité visuelle de la prochaine édition, une opération achevée en septembre dernier», avait-il expliqué à l’APS. Le même responsable a évoqué également des contraintes d’ordre financier ayant retardé le lancement des différentes opérations de promotion des jeux, des contraintes qui viennent d’être levées après l’adoption du budget définitif opérationnel et de fonctionnement au profit du COJM, estimé à 40 millions USD, souligne-t-on.

Le COJM s’attaque désormais aux différentes opérations de promotion des jeux, comme la location des espaces pour l’affichage de la mascotte de la 19e édition dans des endroits stratégiques de la ville, souligne-t-on du côté du COJM, où l’on table aussi et énormément sur l’apport des médias, aussi bien publics que privés, pour une médiatisation digne des enjeux de l’événement. Le COJM a signé, en septembre dernier, une première convention dans ce sens avec l’Etablissement public de télévision (EPTV), rappelle-t-on.