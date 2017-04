<span style='text-decoration: underline;'>1600 doses de vaccins reçues</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de vaccination des Hadjis en cours</span>

Dans le cadre du programme de prévention et de contrôle sanitaire des Hadjis, la campagne de vaccination des hadjis a commencé à Oran. A cet effet, la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran (DSP), a réceptionné quelque 1600 doses de vaccins contre les différentes maladies pour accomplir cette initiative. Les futurs hadjis 2017 de la wilaya d’Oran, sont en effet priés de se rendre dans les divers centres de soins de proximité qui se trouvent près de chez eux pour se faire vacciner. Cette opération sanitaire est en effet une étape nécessaire que doit faire le Hadji et cela entre dans le cadre des consultations et des mesures de protections que doit subir chaque Hadji avant de se diriger vers les Lieux Saints pour ne pas contracter des maladies lors de son séjour. Cette campagne se déroule bien et sous de bonnes conditions. Le staff des médecins accueillent les futurs Hadjis convivialement et dans une ambiance festive et agréable.