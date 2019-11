<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Deux, 11ème journée/ASMO – ASK</span>:<br><span style='color:red;'>Opération rachat pour El Djemia</span>

Une semaine après avoir subi une défaite à Bejaia face au MOB, El Djemia va tenter de rebondir cet après-midi à Bouakeul, à l’occasion de la réception de l’ASK.

Les Vert et Blanc du team Medina Jadida, malgré leur moral au plus bas, sont plus que jamais concentrés sur le terrain et sur cette confrontation qui les opposera à cette équipe de Khroub qui veut maintenir le cap, afin d’améliorer son classement général pour se rapprocher du podium. En proie au doute, après les deux derniers mauvais résultats, le coach Louafi Salem, qui n’est pas épargné par les insultes des supporters, cherche par tous les moyens à trouver des solutions, afin que son équipe puisse nécessairement réagir, pour engranger les trois points de la victoire, au risque de se retrouver plongée dans une crise qu’il sera difficile de résorber. C’est dire que la pression sera clairement sur les épaules des joueurs de l’ASMO durant cette rencontre ouverte à tous les pronostics. Le responsable technique asémiste, a exhorté sa troupe à reprendre confiance, pour bien aborder cette rencontre. Il sera avant tout, question de ne pas trop se précipiter et de se montrer tout en puissance en avant sans prendre de risques derrière. Pour ce faire, les joueurs doivent mettre de côté les problèmes, notamment la montée au créneau des supporters, afin de retrouver la sérénité comme avant et surtout leur efficacité en attaque. Le coach Louafi Salem, devra opérer au moins deux changements au sein de son équipe type. Durant l’avant-dernière séance d’entrainements effectuée à Bouakeul, le responsable technique n’a négligé aucun volet, surtout psychologique, pour les pousser à plus de concentration sur le match. L’ultime séance d’entrainements, s’est déroulée à l’Hôtel El Mouahidines où la troupe asémiste a pris ses quartiers, loin de la pression des supporters. Les asémistes doivent en somme, impérativement gagner ce match face à Khroub, pour se reprendre en confiance et pour apaiser la colère des supporters. La rencontre ne sera pas aisée face à l’ASK, une équipe difficile à manier, même hors de ses bases. Pour le premier responsable de la barre technique des Vert et Blanc, les points de cette rencontre sont importants pour espérer atteindre les objectifs du club. Louafi Salem, qui a beaucoup parlé à ses hommes lors des deux dernières séances d’entraînements, s’est montré exigeant. Ce dernier, ne veut pas revenir au point de départ, ni vivre la suite du championnat sous pression. Il a insisté auprès de ses hommes sur l’importance de respecter les consignes et d’adopter un état d’esprit irréprochable pour espérer réaliser une bonne performance.

B.Sadek