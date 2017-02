<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une, mise à jour | 16ème journée | MCO – CRB</span>:<br><span style='color:red;'>Opération rachat pour El Hamri</span>

Ayant mal entamé la phase « retour », les Hamraouas devront profiter, de leur match en retard de la 16e journée, pour se ressaisir et reprendre confiance.

En effet, les rouges et blanc d’El Hamri, seront à l’accueil, cet après-midi, de la formation de Belouizdad, pour le compte de la mise à jour de la 16ème journée. Après le revers concédé face Bel Abbes, qui a fait énormément mal à la troupe, il faut vite remonter le moral des joueurs. Tout d’abord, c’est le président Belhadj, qui a tenu à discuter avec les joueurs, avec l’espoir de les pousser à renouer avec le succès, ensuite, ce fut le tour de Belatoui, d’exiger une bonne réaction face au CRB, tout en rappelant, la nécessité de tourner la page de Bel Abbes. Les joueurs quant à eux, promettent de se racheter devant leurs supporters. Le responsable technique Hamraoui sait très bien, que ce ne sera pas du gâteau, face à cette équipe, l’Aaquiba, en pleine ascension. Il cherche tout d’abord à retaper le moral de sa troupe, et à trouver les ressources nécessaires, pour prendre le dessus, sur cette formation du Chabab de Belcourt, qui reste sur un succès face au MOB. Les Hamraouas sont en regroupement depuis dimanche, à l’hôtel le Phoenix pour deux nuitées. La direction du club a jugé utile, de regrouper la troupe, loin de toute pression, et dans de bonnes conditions. Aussi, en perspective de ce rendez-vous, entre me MCO et le CRB, les responsables du club veulent une mobilisation générale, et appellent les supporters à venir en masse à Zabana, pour soutenir leur équipe favorite, qui a besoin de leur soutien. Côté effectif, et au regard de la liste des joueurs convoqués, Zeghli, (Blessé), ne sera pas de la partie, de même que Sebbah, non encore au point. Par contre, l’équipe enregistrera le retour de Moussi et de Aguid. On se rappelle, que lors du match aller, le MCO a réussi à arracher le point du nul, en déplacement au 20 Août. Les joueurs veulent donc battre cette équipe du CRB, afin de sortir de cette période de doute. En somme, des Nateche et consorts, veulent un succès qui les remettra en confiance, pour retrouver le podium.

Derniers réglages hier matin à El Kerma

La dernière séance d’entraînement des Hamraouas, ne s’est pas déroulée à Zabana, mais sur la pelouse du stade communal d’El Kerma, se trouvant à quelques encablures de l’hôtel le Phoenix, leur lieu de mise au vert. Cette séance de travail, qui n’a concerné que les 18 joueurs concernés par le Match, a été marquée, par la visite du Wali, M. Zaalane Abdelghani, du chef de la sûreté de wilaya et du directeur de la jeunesse et des sports. Le premier magistrat de la wilaya, a tenu à encourager les joueurs, en leur demandant de renouer avec le succès, et de poursuivre la même dynamique que la phase « aller ». Durant cette ultime séance, Belatoui a opéré certaines retouches, mais a surtout axé son travail, sur l’aspect psychologique. Il n’a toujours pas dévoilé l’équipe, qui aura la charge de défier d’entrée, cet après-midi le CRB.

B.Sadek