<span style='text-decoration: underline;'>MCO - NAHD </span>:<br><span style='color:red;'>Opération rachat pour El Hamri</span>

La formation d’El Hamri est appelée, cet après-midi, à accueillir à Zabana, le NAHD, pour le compte de la 3e journée de ligue une.

Ce sera une opération rachat, pour Nateche et ses coéquipiers, suite à leur défaite, concédée le week-end passé face au PAC. La partie s’annonce difficile pour les rouges et blanc, vu qu’ils auront en face, une équipe habituée à leur poser des problèmes, surtout qu’elle reste sur un bon nul, réalisé aux dépens de l’USMA. Les Hamraouis n’auront d’autre alternative que de bien réagir devant leurs supporters, pour prouver que la glissade du PAC, n’est qu’un accident de parcours. En somme, on prend au sérieux cette empoignade, du côté des joueurs et du staff technique. La direction du club appréhende cet adversaire, même s’il a mal démarré la saison, car il renferme aussi en son sein des joueurs d’expérience. Le coach Bououkaz est forcé d’opérer des changements, au sein de son onze, et à trouver la formule adéquate, pour que les trois points de la victoire restent à Zabana. A la suite de la défection de Lakhdari, (Blessé) et Souibaah, (suspendu), Bououkaz effectuera donc des changements, mais il ne veut pas dévoiler ses cartes.

Préparation dans la quiétude, derniers réglages hier à Zabana

La préparation durant la semaine, pour ce match, s’est déroulée dans la sérénité. Les joueurs sont conscients de l’importance de la rencontre, et décidés à ne rien lâcher aujourd’hui, pour réaliser un succès, qui va mettre à coup sur, de l’ordre dans la bâtisse Hamraoui. Alors qu’un tout autre résultat, ne ferait que semer que le doute. Les camarades de Boudoumi ont effectué leur ultime séance d’entrainement, hier, au cours de laquelle, Bououkaz a opéré les derniers réglages. Le coach a travaillé avec un groupe de joueurs, qui s’apparente avec l’équipe qui sera d’entrée face au NAHD. Dans les bois, ce sera Nateche. En défense, Bououkaz compte aligner, Allali et Sebbah, dans l’axe, et dans les côtés Helaïmia et Mekkaoui. Au milieu, on retrouvera Boudoumi, Ferrahi et Heriat. En attaque, le retour de Tiaïba est quasi sûr, suite à l’absence de Souibaah, qui sera aux côtés de d’Elamali et de Bentiba. Le coach Hamraoui a beaucoup insisté, sur le volet psychologique, durant les séances d’entrainement et a longuement discuté avec les joueurs, pour leur demander d’oublier la défaite du PAC, et ne se concentrer que sur la confrontation de cet après-midi, pour éviter toute mauvaise surprise. Les joueurs de leur côté affichent, quant à eux une grande détermination, pour se racheter en se montrant confiants.

B. Sadek