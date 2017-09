<span style='text-decoration: underline;'>Grand prix de la ville d’Oran, course automobile front de mer</span>:<br><span style='color:red;'>Oran à la hauteur de l’événement</span>

Le Front de mer de la ville d’El Bahia a renoué le weekend passé, avec les courses de vitesse automobile. En effet, Les amateurs des sports mécaniques avaient donc rendez-vous, avec le Grand Prix de la ville d’Oran, organisé par la fédération algérienne des sports mécaniques, en collaboration avec la DJS de la wilaya d’Oran.

Ont pris part à cette course automobile, 44 pilotes, pour représenter les clubs de NRDI, ARBEE, Etoile sportive de Birkhadem, Rama Alger, l’équipe FASM, ligue de Blida, Taradji Bir Khadem, club de Bouinem et CRNB Birkhadem. Les courses se sont déroulées sur le circuit fermé de 1,900km. Les véhicules ont été répartis selon leur cylindrée motrice et leur classe. Les organisateurs ont insisté fortement, sur les exigences pour les véhicules, et aussi pour les pilotes. Tout devait être aux normes. La direction de la course a été assurée par Seba Sid Ali, un ancien pilote et membre de la FASM. L’implication des autorités locales, du service d’ordre, de la Himaya Madania, de l’APC et de la DJSL a donné un cachet particulier à ce grand prix de la ville d’Oran. S’agissant des courses, c’est sans surprise, que certains pilotes se sont illustrés, en remportant la haute marche du Podium, comme en R1, Bettache Redouane, (Bouinem Blida), en R2, Benhamiche Hmaza (Taradji Bir Khadem), en R3, Begar Mohamed (NRDI), en R4, Rami Hamza ou en VHC, Amara Lamine (NRDI). Il faut dire, que cette compétition marquera une nouvelle ère, pour la reprise des activités des sports mécaniques à Oran, en attendant la mise en route de la ligue d’Oran, en sommeil depuis plusieurs années. Les organisateurs, dont le président de la FASM, Baloul Chihab étaient satisfaits de la bonne organisation, et surtout que les six courses se sont déroulées sans accidents : « On a travaillé en étroite collaboration, avec les services de sécurité de la wilaya d’Oran, de même qu’avec l’APC et la DJS, pour la réussite de l’événement. L’an passé, on a eu quelques difficultés organisationnelles, mais cette fois-ci, on a tenu compte des erreurs du passé. Notre objectif : le développement de ce sport, surtout à Oran, une ville qui a un passé glorieux, dans cette discipline des sports mécaniques. On espère redynamiser le sport automobile à Oran et attirer des jeunes à la pratique. Et ce, avec la relance de la ligue d’Oran, qui en cours de réactivation ».

Oran à l’honneur pour le départ du grand rallye international

La ville d’Oran est choisie, par la fédération Algérienne des sports mécaniques, (FASM), pour le départ du grand rallye international, à savoir, le « 3e challenge Sahari international ». Ce grand événement se déroulera du 4 au 12 décembre, sous le haut patronage, de son excellence le président de la république, Abdelaziz Bouteflika.

Cette 3e édition se déroulera en 9 étapes et sera ouverte aux véhicules 4X4, Buggys, Motos, Quads et même aux camions.

La course prendra son départ d’Oran, en direction de Mecheria, selon l’itinéraire tracé par les organisateurs, puis Bechar et Taghit, et retour sur Oran. La boucle globale se fera, sur une distance de 1100km. C’est la FASM, qui organisera l’événementn en collaboration un partenaire français, à savoir, l’agence « Raid 4X4 », qui a à son actif 35 ans d’expérience. Ce partenaire se chargera de l’ensemble des aspects techniques, de l’utilisation des technologies de Géo localisation et des moyens de communication. L’arrivée est prévue à Oran, où sera organisée la cérémonie de clôture, où se fera la remises de prix aux lauréats.

B. Sadek