<span style='text-decoration: underline;'>Basket-ball </span>:<br><span style='color:red;'>Oran accueille le camp d’entraînement « Bucket and Dream »</span>

Dans le cadre du programme diplomatique et sportif américain et en partenariat entre l’ambassade des USA Alger et la FABB, l’association ‘’Bucket and Dream’’ organise un camp d’entrainement au profit de jeunes basketteurs de la région Ouest, encadré par des entraineurs nationaux.

L’événement se déroule à la salle omnisports de Sidi El Bachir à Oran. Les jeunes participants auront l’occasion d’apprendre les points fondamentaux du basketball et de développer leurs compétences avec des coachs de grande qualité. Le but de ce camp d’entrainement est de dénicher des éléments qui présenteront de bonnes qualités techniques et athlétiques pour avoir l’opportunité de bénéficier de bourses d’études universitaires aux Etats-Unis. Durant les trois jours d’entraînements, les jeunes Basketteurs, chapotés par l’équipe «Bucket and Dream», auront droit à deux créneaux matin et après-midi .L’événement a été rehaussé par la présence de Karen Rose, l’épouse de l’ambassadeur des USA en Algérie pour représenter l’académie américaine, ainsi que du président de la FABB, Ali Slimani, accompagné du DTN, Zaki Lahmar, ancien international de Sétif et membre de la FABB. Des anciens basketteurs et entraineurs dont Boumediene du COBB, ont assisté au coup d’envoi du camp de même que l’ancien championne de karaté, Mme Kalaidji Ratim qui suit de près son fils basketteur, en l’occurrence Mohamed El Hadi, qui présente de bonne dispositions techniques. La ligue d’Oran de Basketball présidée par Louafi Ali est chargée de l’organisation au niveau d’Oran avec la DJSL. Ainsi, après les premières présélections effectuées dans différentes régions de l’ouest ,40 jeunes issus des ligues d’Oran, Temouchent, Mostaganem et Chlef sélectionnés, prennent part à ce camp d’entrainement.

B.Sadek