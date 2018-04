<span style='text-decoration: underline;'>Service national</span>:<br><span style='color:red;'>Oran célèbre le 50ème anniversaire de cette institution</span>

A l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire du service national (1968–2018), la direction de cette institution, relevant du Ministère de la Défense Nationale, a organisé dimanche, dans le hall du Cabinet du maire d’Oran, une exposition d’information sur la création, les attributions, les projets et les objectifs de cette mission, dans le cadre de la participation des jeunes citoyens, à l’édification du pays, conformément à la Constitution.

Dans le dépliant d’information, il est rappelé, que la première promotion du contingent a débuté le 21 avril 1969 pour les jeunes appelés nés en 1949.

En plus de la formation militaire, les appelés recevaient d’autres connaissances, dans différents domaines et corps de métiers, dans les secteurs de l’administration et de l’économie, ainsi que les questions relatives aux grands projets nationaux, réalisés dans le cadre de la route «Route de l’unité africaine», le «Barrage vert, les villages socialistes de la Révolution agraire, la mise en valeur des terres, les barrages et autres projets portuaires.

En d’autres termes, il est signalé, que le service national est un devoir pour tout algérien âgé de 19 ans, dans les corps de l’Armée Nationale Populaire, pour une année entière. Le recensement des jeunes appelés, débute à l’âge de 17 ans, et concerne tous les citoyens algériens établis à l’intérieur du pays et à l’étranger.

Abdellah Bendenia