<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran a été l’un des artisans de ce projet </span>:<br><span style='color:red;'>Oran City tour, c’est parti</span>

Les Oranais ont constaté hier au centre-ville, qu’un bus de couleur rouge sillonnait les rues du centre-ville notamment les alentours de la cathédrale. En effet, il s’agit du circuit touristique «Oran City tour» lancé hier, et qui permettra de visiter le vieil Oran en 3 heures.

Deux rotations seront effectuées; la première de 9 heures à 12 heures et une deuxième de 14 heures à 17 heures pour le prix de 250 Da. Le wali d’Oran a été l’un des artisans de ce projet, «les touristes et les visiteurs ne trouveront plus de difficultés pour visiter les différents monuments de la ville. Cette première ligne sera suivie par deux itinéraires à l’avenir précisera-t-il.

Le bus va sillonner des sites notamment la place 01 Novembre, les bains turcs, la mosquée du Pacha et le fort de Santa Cruz. Un guide touristique accompagnera les passagers du bus et leur expliquera l’histoire des différents sites visités. Arezki Tahar PDG de l’Onat, a salué le lancement de ce circuit touristique pour la première fois en Algérie. D’autres grandes villes du pays seront concernées par ce projet à l’avenir, la prochaine étape sera la capitale Alger. Kouider Metair le président de l’association de protection du patrimoine «Bel Horizon», a salué le lancement de ce circuit, en attendant le lancement d’un autre itinéraire qui permettra de visiter les arènes d’Oran qui ont été rouvertes ces derniers mois. Notons, que l’itinéraire du bus a été mis en place en coordination avec l’association. Pour Ourabah Massinissa représentant de l’Office national des sites historiques à Oran, ce circuit touristique était attendu depuis plusieurs années et permettra la mise en valeur des différents vestiges et sites historiques qui composent la richesse culturelle d’Oran. Notons, qu’il a été également procédé hier, à l’ouverture du bureau de l’ONAT à Oran situé à la rue Mohamed Khémisti, la où le départ du bus touristique sera effectué quotidiennement.

Ces activités touristiques et para-touristiques, permettront de développer la stratégie de communication et commercialisation touristique d’Oran à l’échelle nationale et internationale et également un plus pour le développement touristique de l’Algérie. Il est à noter, que des bus touristiques gérés par des privés, circulent à Tlemcen depuis 2017, pour assurer une tournée dans les différents monuments aux visiteurs de la capitale des Zianides.

Deux autobus touristiques qui permettent une visite guidée du centre-ville et de la périphérie. Les deux autobus dont l’intérieur a été aménagé dans un style traditionnel, proposent une description audio préenregistrée de la visite en douze langues.

Fethi Mohamed