<span style='text-decoration: underline;'>Mise en service aujourd’hui de la route d’évitement de Mers El Kebir</span>:<br><span style='color:red;'>Oran est déjà dans sa saison estivale</span>

Comme cela a été annoncé lors de la dernière visite du wali d’Oran M. Mouloud Cherifi à quelques communes côtières, la route d’évitement de Mers El Kebir sera ouverte aujourd’hui (Dimanche) à la circulation.

Ce projet qui fait partie des grands projets du secteur des traveaux publics dans la capitale de l’ouest s’étend sur une distance de 5km. Il sera une véritable bouffée d’oxygène pour les automobilistes lors de cette saison estivale. Ainsi, les automobilistes n’auront plus à passer la localité de Mers El Kebir pour rejoindre Ain El Turck, là où quotidiennement un grand bouchon de circulation se crée. Avec la nouvelle route, les automobilistes rejoindront directement la route de la corniche supérieure ce qui allégera considérablement la circulation sur la corniche inférieure. Les travaux de ce projet ont été pénalisés par un éboulement qui a nécessité plusieurs mois de travaux supplémentaires.

Par ailleurs, l’ouverture de cette route aura malheureusement un effet négative sur le commerce dans la localité de Mers El Kebir et pénalisera plusieurs magasins qui à chaque saison estivale recevaient des clients voulant rejoindre les plages. Il faut aussi savoir que dans le cadre des préparatifs de la saison estivale, plusieurs mesures ont été prises par la wilaya pour assurer la fluidité de la circulation routière vers Ain El Turck et Ain El Kerma qui sont très prisées par les estivants durant cette période. Dans ce cadre, un giratoire a été réalisé à la pêcherie pour éradiquer un point noire de circulation qui a pénalisé les automobilistes durant plusieurs années, Un autre giratoire a été également réalisé sur la route menant à la plage de Madagh.

Pour le transport vers les plages, 250 nouveaux agréments seront remis aux transporteurs et s’ajouteront au 137 agréments qui existent actuellement. Par ailleurs, et afin d’alléger la pression sur le transport urbain, la navette maritime reliant Oran à Ain El Turck sera également mise en service dès le 1 juillet prochain. Deux bateaux d’une capacité totale de 634 voyageurs assureront 32 navettes quotidiennes de 10h à 22h. Il sera procédé aussi a l’interdiction de la circulation des poids lourds sur la route de la corniche de 10h à 22h dès le 15 juin prochain. Les services de la wilaya ont lancé aussi des travaux de mise en place de signalisation horizontale et verticale. Dans ce cadre, 15 potences, 300 panneaux d’indications ont été installés. Notons qu’un plan de travail concernant la saison estivale a été élaboré par les services de wilaya et a été présenté par le wali d’Oran M. Mouloud Cherifi hier via vidéo conférence devant le Ministre de l’intérieure et des collectivités locales et le Ministre de la jeunesse et des sports et celui du tourisme et de l’artisanat. Ce plan de travail explique les préparatifs et les facilitations mise en place pour assurer le bon déroulement de la saison estivale dans la capitale de l’ouest.

Dans ce cadre, 34 millions de Da a été alloué pour l’équipement des plages. 6 nouveaux parkings ont été ouverts notamment à la pêcherie, Mers El Hadjaj, Arzew, Madagh et les Andalouses pour assurer 3600 places supplémentaires. Des mesures ont été prises, aussi, pour le renforcement de l’approvisionnement en eau potable qui atteint 460.000 M/jour.

Dans le volet sécuritaire,un dispositif commun entre la police et la gendarmerie nationale a été mise en place pour permettre la couverture sécuritaire des plages. 2000 policiers, 1400 gendarmes et 800 pompiers seront mobilisés durant cette période. A propos du volet culturel. 189 soirées artistiques sont prévues à travers les communes ainsi que près de 50 présentations cinématographiques. A cela s’ajoute 100 pièces théâtrales.

Fethi Mohamed