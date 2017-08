<span style='text-decoration: underline;'>En attendant l’hypothétique plan de circulation</span>:<br><span style='color:red;'>Oran étouffe !</span>

Un calvaire ! Il n’y a pas un autre terme pour qualifier la circulation à Oran. Pour se déplacer en véhicule à Oran, il vous faut un grand paquet de patience et un self contrôle digne des grands adeptes de yoga.

Des trajets qui normalement ne doivent pas dépasser les 15 minutes, virent souvent en de longs déplacements qui peuvent atteindre jusqu’à trois heures et un état psychique des plus lamentables. Et même si vous arrivez à boucler votre trajet en 30 ou 40 minutes, il vous faudra autant de temps ou plus pour trouver une place où garer votre voiture. Il faut dire que la circulation dans notre ville à certains endroits, est tout simplement bouchée, totalement arrêtée.

Une situation bien connue des services concernés, qui nous parlent depuis des années de leur fameux plan de circulation qui n’a jamais été mis en pratique. A chaque année, on nous annonce que tel mois ou tel autre il sera mis en pratique. Mais au bout du bout, il n’en est rien. Niet. Circulez il n’y a rien à voir. Enfin, si vous pouvez circuler.

Durant une dernière réunion organisée à l’APW pour débattre de ce fameux plan de circulation, c’était au mois de février dernier, les présents étaient estomaqués par les divisions et l’anarchie et même les petites guéguerres entre les différents organismes. Un cadre de la Direction du transport intervenant sur le sujet, après avoir rappelé que le plan de circulation a été adopté le 14 juillet 2014 a reconnu, non sans amertume que «Malheureusement, le plan de circulation n’a toujours pas été mis en œuvre sauf pour quelques interventions enregistrées concernant l’installation des feux tricolores, ou bien celle des services de la commune de Bir El Djir qui ont adopté un nouveau plan de circulation communal autre que le plan de circulation objet de l’étude qui a été menée par la Direction des transports, faisant totalement fi des recommandations de notre plan». Une drôle d’atmosphère qui laisse entendre que chacun n’en fait qu’à sa tête et que surtout personne ne semble vraiment convaincu par ce plan. Et pendant ce temps, la ville est livrée à l’anarchie et la «chtara» de certains énergumènes qui à bord de leur véhicule, conduisent en contradiction totale avec le code de la route, n’hésitant pas à se positionner en troisième position ou à se garer comme bon leur semble. Il faut dire que ce genre de situation leur sied merveilleusement et ils y trouvent largement leur compte. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre la route du port à n’importe quelle heure ou de s’aventurer du côté des ronds points de la Cité Djamel ou de celui d’El Bahia.

Pourtant, Oran n’est ni Moscou, ni Paris et il n’y a pas des millions de voitures, mais tout juste 508 525 véhicules, selon des statistiques effectuées en 2015. Mais quand on voit la congestion du trafic, on croirait que nous sommes dans la ville au plan grand parc automobile au monde. Il n’en est rien, mais apparemment il y a un déficit flagrant de manque d’idées et d’initiatives à tous les niveaux.

Pourtant, avant l’arrivée du tramway, on nous ressassait à longueur de journée, qu’une fois ce moyen de transport mis en circulation, tout rentrerait dans l’ordre et les rues de la ville retrouveront leur fluidité automatiquement. Le tram est là depuis des années déjà, mais rien n’a changé. On est toujours au même point de départ et avec les mêmes tracasseries quotidiennes. La ville étouffe et tout le monde se plait à se muer en spectateur impuissant, regardant les choses s’empirer de jour en jour et retardant la mise en service de ce fameux plan de circulation dont on ne sait même pas la fiabilité et l’efficacité. Une autre interrogation à laquelle personne ne peut répondre. Car, comme dirait l’autre, il faut voir pour croire. Pour l’instant, il n’y a rien à voir, sauf peut-être cette triste anarchie dans laquelle tout le monde semble se complaire. Et pourtant, 2021 où Oran sera la capitale sportive de la Méditerranée, c’est déjà demain.

Fayçal.Abderrahmane