Oran ne cesse de tourner en rond

Le nouveau wali en poste à Oran, a réuni jeudi dernier, en fin d’après-midi, les directeurs de l’exécutif et les responsables des EPIC Oran Propreté, ERMESO et Oran-Vert. L’information encore une fois, transmise aux médias par un «communiqué officiel», semble s’inscrire dans une nouvelle et curieuse approche de la communication institutionnelle, excluant toute implication directe des journalistes locaux dans le recueil et le traitement de l’information. Toujours est-il, que selon un responsable présent à cette réunion, le wali d’Oran, a mis une nouvelle fois l’accent sur l’importance à accorder au secteur de l’environnement, demandant à l’ensemble des services concernés, de «mettre tous les moyens nécessaires pour l’éradication des points noirs qui défigurent la capitale de l’Ouest». Plus concrètement, le chef de l’exécutif aurait annoncé, l’organisation prochaine, d’une vaste opération de nettoyage à travers le groupement d’Oran et l’ensemble des communes de la wilaya. Aussi, des instructions ont été données aux responsables pour procéder «au recensement de tous les points noirs qui défigurent le paysage urbain…». Des mots, des phrases et des discours mille et une fois entendus, mais qui reviennent avec plus de force et d’insistance à chaque changement de responsable à la tête de la Wilaya. Mais, il faut dire, que l’arrivée de M. Mouloud Chérifi, coïncide avec un recul alarmant des conditions d’hygiène et de maintenance du cadre urbain. Depuis quelques temps, en effet, malgré les efforts indéniables du Maire et de l’équipe des élus aux commandes de l’APC, le secteur de la collecte et du ramassage des ordures ménagères, ne cesse d’être pénalisé par des grèves et des mouvements de protestation des travailleurs syndiqués de la commune et des opérateurs privés, impliqués dans ce créneau. Par ailleurs, la multiplication des décharges sauvages à travers la ville et la wilaya, n’a jamais, depuis ces dix dernières années, atteint cette ampleur et cette gravité. Il est vrai, qu’ici et là, les chantiers de construction, petits ou grands, poussent comme des champignons, surtout à travers les quartiers dédiés aux nouveaux programmes de logement et à la promotion immobilière. Déblais, déchets et détritus en tout genre, jonchent des endroits, même parmi les plus visibles au regard des officiels et grands visiteurs de passage à Oran. En cette période estivale, beaucoup de vacanciers sont déçus par le décor urbain lamentable, rencontré le long des communes côtières. Certains auraient même adressé leurs critiques et leur dénonciation écrite, à de hauts responsables, nullement surpris d’apprendre, encore une fois, qu’Oran et sa proche banlieue tiennent à conserver le record national de l’insalubrité et du manque d’hygiène. Fatalement, le nouveau Wali d’Oran ne pouvait, que prendre «le taureau par les cornes», en convoquant les responsables et en installant un «front de lutte contre l’avancée du fléau». Le wali a appelé les P/APC et les responsables des EPIC, à mobiliser les moyens humains et matériels indispensables. On indique que des campagnes de nettoyage seront organisées chaque samedi sur la base des «recensements» des points noirs, répertoriés à travers la Wilaya… Depuis des décennies, cette même démarche de recensement et d’éradication des «points noirs» est prônée et vainement engagée par les nouveaux walis installés au chevet de la Ville. Mais visiblement, Oran ne cesse encore de tourner en rond.

Par S.Benali