<span style='text-decoration: underline;'>Un projet de 70 milliards de centimes sera réalisé à Mers El Hadjaj</span>:<br><span style='color:red;'>Oran sans fosses sceptiques : Un objectif qui sera atteint en 2019</span>

Le nombre des fosses sceptiques à Oran a baissé considérablement ces dernières années, avec la réalisation des réseaux d’assainissement dans les régions écartées de la capitale de l’Ouest, mais il reste encore du travail à faire.

Notons que 30.000 fosses sceptiques existaient à Oran ces dernières années, 27000 d’entre elles ont été éradiquées, une grande partie dans la localité de Hai Nedjma (Ex-Chteibo) ou 13.000 fosses sceptiques ont été recensées. 3000 autres ont été éradiquées à Hassi Bounif.

Mais les dernières fosses sceptiques ont été recensées dans les villages de la commune de Mers El Hadjadj. Et pour remédier définitivement à ce problème et mettre fin à ces fosses sceptiques, une enveloppe financière de 70 milliards de centimes a été débloquée pour la réalisation des réseaux d’assainissement et d’un collecteur des eaux usées dans les villages limitrophes à cette localité, entre autres, Chouacha et Djafafla et Hessasena au courant de cette année. Selon les explications du Directeur des ressources en eaux, Tarchoun Djelloul, dans le passé, des localités dans la wilaya étaient dépourvues d’un réseau d’assainissement, ce qui a poussé les citoyens à avoir recours à ces fosses septiques qui ne sont généralement pas entretenues, ce qui a un impact négatif sur la santé publique, surtout que ces fosses sont sources de microbes néfastes pour l’être humain, en plus des odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces fosses, surtout pendant l’été. Notons que les fosses sceptiques qui doivent être vidangées périodiquement, obligent les habitants de débourser entre 800 et 1 200 DA, voire plus à chaque opération.

Des habitants reconnaissent les efforts des collectivités locales, dans certains cas, mais trouvent les actions insuffisantes. Quoi qu’il en soit, le sol truffé par des milliers de fosses sceptiques creusées de manière anarchique, souvent à proximité des puits, ne présage rien de bon. Pour beaucoup d’habitants, le problème des fosses sceptiques n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire et risque de déborder, provoquant des conséquences pour le moins ennuyeuses. Par ailleurs, un autre projet très attendu sera opérationnel à 100% dès le mois d’avril prochain, selon le Directeur des ressources en eaux. Il s’agit de l’irrigation du périmètre de la plaine de Mlata qui est l’un des plus importants projets du secteur des Ressources en Eaux dans l’Ouest du pays, initié par l’ONID et réalisé par des entreprises. Ce projet a été subdivisé en deux tranches.

La première concerne une superficie équipée de 3.024 ha par des équipements de pompage et de raccordement d’eau. La seconde tranche a été réalisée sur une superficie équipée de 2.136 ha. Pourvoyant 5.000 emplois directs et 10.000 autres temporaires, ce projet est destiné à 445 exploitations agricoles individuelles (EAI) et collectives (EAC), dont 337 dans le secteur privé, une ferme pilote couvrant une superficie de 1.437 ha dans les communes de Oued Tlélat et Tafraoui. Les eaux de la station d’El Kerma seront destinées à l’irrigation de 1.000 ha des grandes cultures, soit la production de 100.000 quintaux de semences de céréales pour couvrir les besoins de la wilaya d’Oran et des wilayas voisines et 40.000 quintaux de maïs, afin de réduire l’importation de ce produit. Une surface de 2.000 ha sera réservée à la culture du fourrage vert, 1.160 ha pour l’oléiculture, ce qui contribuera à la production de 120.000 quintaux d’olives de table, en plus d’un programme de soutien à des agriculteurs de la région en machinisme. Notons que les pouvoirs publics ont décidé ces dernières années de bien utiliser les capacités maximales de la production des eaux traitées afin de couvrir les besoins des wilayas. L’utilisation de ces eaux ne présente aucun danger pour la santé publique ou la qualité des produits agricoles car ces eaux sont traitées par une méthode chimique, selon les procédures techniques et de la santé appliquées dans l’utilisation des eaux traitées pour l’irrigation des différents produits agricoles.

Cette méthode est appliquée dans plusieurs pays au monde. Notons que la surface agricole irriguée est passée de 350.000 hectares en 1999 à près de 1,3 million d’hectares en 2017, soit plus de 15 % de la surface agricole utile (SAU) contre seulement 4%, en 1999. L’utilisation de techniques d’irrigation économes permettra d’épargner quelque 02 milliards de m3 d’eau. Les volumes d’eau ainsi économisés, peuvent irriguer 200.000 à 300.000 hectares jusqu’en 2020. Pour rappel, l’objectif affiché par le Ministère de l’Agriculture est d’atteindre d’ici à 2020 deux millions d’hectares de superficies agricoles irriguées.

Fethi Mohamed