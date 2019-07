<span style='text-decoration: underline;'>Finale de la Coupe d’Afrique des Nations</span>:<br><span style='color:red;'>Oran se prépare pour le grand match</span>

Les préparatifs de la finale de la coupe d’Afrique, la première depuis 1990, ont été entamés à Oran. Ce sont des centaines de jeunes qui ont montré leurs souhaits de faire le voyage en Egypte.

D’autres se préparent à regarder le match, comme ce fut le cas durant les demi finales contre le Nigeria, plusieurs écrans géants seront installés dans la capitale de l’Ouest.

Des milliers de citoyens vont affluer vers les jardins et les espaces verts ainsi que le théâtre de verdure pour suivre les poulains de Djamel Belmadi dans ce match crucial qui sera la porte au 2ème trophée africain dans l’histoire du football algérien. L’angoisse et l’inquiétude est là et le stress du match commence à se faire sentir, «nous sommes à 90 minutes du rêve et de la joie tant attendue pour notre génération de jeunes », nous dira Mohamed rencontré hier au centre ville. Pour Amina, «le match ne sera pas facile, mais nous sommes optimistes que les verts réussiront le défi et gagneront ce trophée ».

A El Bahia, les jeunes commencent à communiquer entre eux sur les réseaux sociaux, pour suivre le match. Si une majeure partie le suivra devant les écrans géants, d’autres préfèrent les cafeterias et les restaurants, mais pour d’autres, ils le suivront chez eux en famille. Le stress étant présent, pour ceux qui sont de plus en plus inquiets, il leur sera difficile de suivre un tel match, ils préfèrent alors éviter pareille pression.

Des drapeaux géants ont été suspendus dans plusieurs rues, rappelant les jours de la qualification de l’Equipe nationale pour le mondial 2010 et 2014 où l’engouement des supporteurs était à son paroxysme. Ce qui est sûr, c’est que le match de vendredi sera un grand match contre un adversaire difficile. 90 minutes qui séparent l’Algérie d’un grand sacre. Notons que plusieurs supporteurs ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur l’importante d’éviter les dépassements qui ont lieu dans le cadre de la célébration des victoires de l’Equipe nationale.

Des accidents mortels ont été enregistrés notamment à Jijel après les demi- finales. Des conducteurs n’hésitent pas à opérer des manœuvres dangereuses, d’autres embarquent des enfants sur les camionnettes et autres poids lourds, ce qui expose ces enfants et ces jeunes à un véritable danger de mort.

Notons que 10 personnes ont perdu la vie et 18 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus après le match de l’Equipe nationale contre le Nigeria.

La wilaya de Jijel déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 5 personnes, alors que 13 autres ont été blessées, suite à une collision entre une camionnette et un camion de type semi-remorque, survenue sur la RN 43, dans la commune de Sidi Abdelaziz.