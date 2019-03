<span style='text-decoration: underline;'>80 ème anniversaire de l’exil espagnol </span>:<br><span style='color:red;'>Oran se souvient des exilés venus à bord du Stanbrook</span>

Oran a été une ville retenue parmi 43 villes dans le monde pour célébrer le 80ème anniversaire de la Guerre civile espagnole (17 juillet 1936 – 1er avril 1939).

Dans ce cadre, une rencontre a été tenue hier au siège de la chambre de commerce et d’industrie de l’oranie (CCIO) sis au boulevard de la Soummam pour commémorer cette période importante de l’histoire de l’Espagne. Organisé par l’institut Cervantès d’Oran, cet événement a vu la présence de la ministre de la justice espagnole, Mme Dolores Delgado, le directeur de l’institut Cerventas, Luis Garcia Montero, et le directeur de la mémoire historique espagnole, Fernando Martinez.

En avril 1939, la guerre civile se termine par la défaite du camp républicain. Des centaines de milliers d’Espagnols sont contraints de quitter leur pays. Entre 12000 et 15000 d’entres eux rejoignent la côte algérienne. Ces exilés espagnols utilisent différents moyens de transport pour arriver en Algérie, notamment, des petites embarcations de pêche et des chalutiers. Parmi les bateaux figurent Stanbrook, l’un des derniers bateaux ayant pu appareiller pour l’Algérie sauvant ainsi plus de 2500 espagnols avant l’arrivée des franquistes. «Ces espagnoles qui défendent la liberté et la démocratie, ont quitté le pays dans des conditions difficiles, ils étaient dans une situation catastrophique comme ils ont perdu l’espoir, en fuyant les forces de Franco, des relations économiques et sociales profondes nous unissent avec cette terre (Oran), des habitants d’Oran sont venus en aide à ces exilés qui ont fui les massacres, parmi eux il y’avais des femmes, personnes âgées et malades, une aide historique très importante de la part des habitants de cette ville pour ces exilés venus d’Alicante et de Murcia », dira le directeur de la mémoire historique espagnole, Fernando Martinez. Les hommes arrivés à Oran sont transférés dans la cinquantaine de camps d’internement ouverts dans le pays notamment à Oran. En rappelant que la plupart des exilés ont fait de l’Algérie un point de transit pour relier les pays de l’Amérique latine notamment le Mexique, l’argentine et le chili.

«Le 80ème anniversaire est une occasion pour se souvenir de ces hommes et femmes qui ont milité pour la liberté » précise t-il. La ministre de la justice a lors de son intervention rappelé que 100 événements auront lieu dans 43 pays dans le monde pour commémorer cet anniversaire, «On fête cet événement pour se rappeler de la mémoire de l’exil, qui recèle les témoignages de femmes et hommes opprimés, ont été mués devant une partie de notre histoire, le temps est venu pour que l’Etat espagnol se souviens de ces exilés », dira-t-elle.

La ministre espagnole a rappelé que des femmes et hommes ont laissé leurs vies derrières eux et ont payé le prix de leur liberté, beaucoup d’entre eux ont perdu la vie. La ministre a lu une lettre d’antonio Benalieva qui était à bord du Stanbrook et son périple voyage vers Oran «Les forces de franco ont ouvert le feu sur 15000 personnes, après 22 heures de voyage, nous nous sommes retrouvés à 7 km des côtes d’Oran, les voyageurs racontent leurs conditions difficiles et le traitement barbare qu’ils ont subi », dira-t-il dans cette lettre.

«Les guerres ne se finissent pas jusqu’à ce que toutes les blessures soient colmatées », conclue la Ministre de la justice espagnole. En fin d’après-midi, la ministre espagnole baptisera la bibliothèque de l’Institut Cervantes d’Oran du nom de Francesco Boix, un révolutionnaire et photographe, emprisonné dans le camp de concentration de Mathausen (Autriche).

Fethi Mohamed