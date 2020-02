<span style='text-decoration: underline;'>Brahim Ammour, président de la ligue oranaise d’athlétisme</span>:<br><span style='color:red;'>«Oran sera à la hauteur ce samedi pour renouer avec le cross country»</span>

Une grande importance est donnée à ce championnat national ?

Effectivement, une grande importance est accordée par la LOA à ce championnat national pour la relance du cross dans la capitale de l’Ouest tout d’abord, et pour renouer avec ce championnat qu’Oran n’a plus organisé depuis 1992. Notre ville est sportive par excellence, alors on veut faire de cet événement une totale réussite. «Je tiens à dire, qu’on se félicite de la réussite du championnat régional qui s’est déroulé au même lieu à Es Sénia.

Au départ, vos appels envers les servies d’APC d’Oran et d’Es Sénia, pour les travaux sur le parcours, n’ont pas été entendus, qu’avez-vous entrepris dans ce sens ?

Puisque ce sont les premiers services concernés, j’ai adressé aux responsables des APC d’Oran et d’Es Sénia, des écrits, leur demandant d’effectuer des travaux d’aménagement sur le parcours des courses. Mais nos appels, n’ont pas eu d’écho. Cela m’a amené à solliciter directement l’intervention du wali qui m’a reçu au siège de la wilaya pour lui exposer notre problème. Il a de suite donné des instructions et les travaux ont été entamés aussitôt. Le premier magistrat de la wilaya est à remercier pour son intervention, son soutien et surtout pour son parrainage.

La ligue oranaise d’athlétisme s’attend à une bonne participation, n’est-ce pas ?

Pratiquement, le nombre de participants est connu, vu que ce sont les qualifiés aux régionaux qui vont prendre part à ce national qui concernera les U18, les U20, les seniors et même les vétérans dans les catégories filles et garçons. On table sur la présence de près de 800 athlètes. Nous serons prêts pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions grâce aussi à la contribution de la direction de la Jeunesse et des Sports et de la FAA.

Quel sera le programme de cette compétition nationale ?

Le programme prévoit le déroulement des courses sur des distances de 4 kilomètres pour les cadettes, 6 km pour les cadets, 6 km pour les juniors filles et 8 km pour les juniors garçons. Les seniors dames et messieurs, devront parcourir la distance de 10 km.

Les vainqueurs des moins de 20 ans en filles et garçons, seront qualifiés pour prendre part au championnat arabe U20, prévu du 12 au 16 mars prochain à Radès en Tunisie et au championnat d’Afrique U20 prévu le 8 avril à Lomé (Togo). Les vétérans sont aussi concernés par ce championnat.

On parle de la disposition d’un transpondeur pour les dossards à puces électroniques ?

C’est une très bonne nouvelle pour les catégories U18, U20 et seniors, qui prendront part à ce championnat national de cross country d’Oran. Les dossards à puces qui seront attribués aux athlètes, permettront de compter automatiquement sans faille les tours.

Tout est donc prêt et on s’attend à la présence de nombreux invités dont Noreddine Morceli le secrétaire d’Etat chargé de l’élite. «Je tiens à informer que la compétition débutera vers 12h15 et sera retransmise par l’ENTV.