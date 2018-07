<span style='text-decoration: underline;'>Ce qui marque l’entame du compte à rebours </span>:<br><span style='color:red;'>Oran s’habille déjà aux couleurs des JM2021</span>

Le siège du comité préparatoire national de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM) à Oran, s’est offert depuis lundi un nouveau look en se dotant notamment d’un grand tableau électronique, qui marque l’entame du compte à rebours de l’organisation dans la capitale de l’Ouest de ce rendez-vous sportif.

L’enclenchement du chrono a coïncidé avec l’arrivée au siège du comité sis au boulevard de l’Armée de Libération nationale au front de mer, de l’emblème des jeux méditerranéens, dont le témoin a été passé dimanche aux autorités de la ville d’Oran par leurs homologues de Tarragone (Espagne) où vient d’être clôturée la 18e édition des JM. Ainsi, «El-Bahia’’, qui a vu sa candidature pour l’organisation de cette manifestation l’emporter face à celle de la ville tunisienne de Sfax, commence à s’habiller aux couleurs des jeux.

A 1.094 jours du coup d’envoi de cet évènement sportif, une mobilisation totale des différents secteurs impliqués dans l’organisation de l’épreuve, que l’Algérie aura l’occasion d’accueillir pour la deuxième fois de son histoire après avoir abrité à Alger l’édition de 1975, est constatée. «En 2021, les JM boucleront leurs 70 ans. On veut que l’évènement soit inédit. Oran, grâce aux grands progrès qu’elle est en train de réaliser dans les différents domaines, n’a rien à envier aux autres villes du bassin méditerranéen», a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hatab, après se retour de Tarragone où il assisté à la clôture de la 18e édition pour donner le coup d’envoi de la préparation officielle du rendez-vous méditerranéen à Oran.

La 19e édition doit être inédite

Aux yeux du ministre, «en héritant de l’organisation des prochains JM, l’Algérie marque davantage son retour au devant de la scène internationale». Ce retour doit être «conforter en couronnant l’évènement méditerranéen de 2021 d’un franc succès», a-t-il lancé dans un message assimilé à un discours de mobilisation en direction de la population oranaise et ses autorités. De son côté, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, n’a pas tardé à rassurer sur ce point, mettant en exergue les nouveaux acquis de la capitale de l’Ouest en matière d’infrastructures sportives, hôtelières et autres. Il faut dire que les autorités locales, qui s’apprêtent à réceptionner notamment un nouveau complexe sportif d’envergure et un impressionnant village méditerranéen, n’ont rien laissé au hasard en dépêchant toute une équipe technique à Tarragone pour s’imprégner de l’expérience espagnole. Une manière de faire saluée par M. Hatab, qui a apprécié l’initiative, appelant à profiter au maximum de la précédente édition en valorisant les points positifs et évitant les carences ayant marqué le rendez-vous méditerranéen de la ville ibérique. Mais la réussite des prochains jeux à Oran ne sera certainement pas complète sans une distinction des athlètes algériens. Ces derniers devront se racheter après leur parcours décevant pendant la défunte édition, lors de laquelle ils n’ont obtenu que 13 médailles, dont seulement deux en or. Une faible moisson qui justifie la 15e place de la délégation algérienne lors de ces jeux. Pour ce faire, une préparation adéquate des épreuves sportives qu’abriteront les différents sites sportifs de la capitale de l’Ouest est évidemment primordiale. Une condition sur laquelle a beaucoup insisté le ministre de la Jeunesse et des Sports, après s’être rendu compte de la mauvaise préparation des joueurs sportifs lors de la précédente édition. D’ici à 2021, c’est donc tout Oran qui vibrera au rythme des jeux méditerranées, lesquels devront apporter leur «baraka’’ aux Oranais, ravis de voire leur région dotée de projets d’envergure dans différents domaines, qui amélioreront certainement leur cadre de vie.