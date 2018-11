<span style='text-decoration: underline;'>3ème Edition «Oran Silicon Valley algérienne» </span>:<br><span style='color:red;'>Oran Smart City entre le rêve et la réalité</span>

Des chefs d’entreprises, des professeurs d’université, autorités locales, étudiants universitaires, startup, ainsi que des géants mondiaux du numérique à l’instar de ZTE et Huawei, ont discuté hier lors de la 3ème Edition de l’évènement «Oran Silicon Valley algérienne» sur comment les jeux méditerranéens de 2021 peuvent être un levier pour le projet Oran Smart City ?

Une ville intelligente est une zone urbaine qui utilise différents capteurs de collecte de données électroniques pour fournir des informations permettant de gérer efficacement les ressources et les actifs. Cela comprend les données collectées auprès des citoyens, des dispositifs mécaniques, des actifs, traitées et analysées pour surveiller et gérer les systèmes de circulation et de transport, les centrales électriques, les réseaux d’approvisionnement en eau, la gestion des déchets, les systèmes d’information, les écoles, les bibliothèques et les hôpitaux.

Le concept de ville intelligente intègre les technologies de l’information et de la communication (TIC) et divers dispositifs physiques connectés au réseau (l’Internet) pour optimiser l’efficacité des opérations et des services urbains et se connecter aux citoyens. Par ailleurs, la synergie entre l’université et les chefs d’entreprises fut l’un des points abordés également lors de cette rencontre. Une convention entre le FCE et l’université d’Oran Es-Sénia a été signée en marge de cet événement. Cette convention concerne la relation entre les chefs des entreprises et de l’université.

La 3ème édition d’Oran Silicon Valley algérienne, est selon les organisateurs une rencontre entre l’Université et les entreprises autour de thèmes. Il s’agit de «l’Université au cœur de la recherche et de l’innovation» et «Bahia technologie Valley: comment les JO peuvent constituer un levier pour le projet Oran Smart City». Plusieurs professeurs universitaires ont participé à cet évènement notamment le Prof Mekki chef laboratoire biotechnologie, Zerhouni Nouredine prof à Besançon, Benyamina Naboulssi du laboratoire informatique et numérisation ainsi que le Dr Chouam Bouchama. Il est à rappeler qu’au cours des dernières années, l’activité numérique est devenue une nécessité pour le développement de nombreuses entreprises, tous secteurs confondus.

Couplée à la diversification économique, elle doit favoriser l’émergence de nouvelles filières industrielles et offrir à l’économie un levier de croissance et de création d’emplois. Dans ce cadre, les pouvoirs publics se sont engagés à lancer des programmes permettant une «transformation digitale» de l’économie algérienne. Ainsi, l’e-paiement et la 4ème génération de technologie mobile, ont été généralisés, au côté des autres projets lancés, particulièrement la modernisation des systèmes financiers qui ont permis une avancée notable en matière de mise en place d’un écosystème favorable à l’économie numérique.

Par ailleurs, le wali d’Oran Mouloud Chérifi, a annoncé en marge de cet événement, que les travaux de réalisation du futur Technoparc d’Oran, vont être entamés prochainement. «Une assiette foncière de 10 hectares a été allouée à ce projet situé à Belgaid.

Les études de ce projet vont être bientôt finalisées, ce qui permettra d’entamer les travaux prochainement» dira le wali. Notons, que le Technoparc de Belgaid a bénéficié d’un investissement initial de l’Etat de l’ordre d’un milliard de dinars, il devra être opérationnel avant la tenue des Jeux méditerranéens de 2021. Ce projet est appelé à développer la création de start-up de la région et à créer un certain nombre d’activités dédiées aux sociétés de technologies de l’information et de communication (TIC). Le rôle de cette infrastructure est de créer un écosystème en mesure d’assurer aux chercheurs et aux porteurs de projets dans le domaine des TIC, les moyens nécessaires pour les réaliser.

Fethi Mohamed