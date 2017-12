Oran, une ville déboussolée

Malgré les efforts de quelques rares gestionnaires locaux, en charge des secteurs d’activité liés à la jeunesse, au sport et à la Culture, il faut bien admettre qu’à Oran, les insuffisances et les dérives s’accumulent, alimentant les interrogations et les polémiques autour de certains choix de décision, engageant de grandes dépenses publiques. Évoquant les travaux du récent symposium organisé à Alger, pour débattre du naufrage du football national, des observateurs avertis, ne s’empêchaient pas de ricaner, affichant leur sévère pessimisme sur l’avenir immédiat.

«Des milliards de dinars sont accordés chaque année à ces équipes de foot dites professionnelles, sans que l’on comprenne pourquoi, ni surtout à quoi aura servi cet argent, sinon qu’à alimenter les poches de certains prédateurs mafieux, squattant ce terrain depuis longtemps…». Cette sentence, partagée à tort ou à raison, par l’opinion locale oranaise, reflète l’étendue du mal et de la stérilité qui gangrène cette activité adulée pourtant, par des milliers de jeunes et moins jeunes.

Un retraité, attablé au café du quartier, avait ouvert le débat, en indiquant que «si les subventions accordées par le wali et le P/APC aux deux clubs oranais, ASM et MCO, étaient soumises à un référendum populaire local, aucun sou ne serait dépensé…». On sait bien, que ni le Wali, ni le Maire, ne sont en réalité impliqués, ni directement responsables de cette politique, «d’aide et de soutien» aux clubs professionnels, en faillite chronique organisée. Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre pourquoi et comment, ces subventions sont dilapidées au rythme des échecs et du laxisme qui assurent aux uns et aux autres une belle immunité.

Les querelles de clans et les conflits incessants, qui agitent chaque année la sphère des «dirigeants» de ces SPA, dédiées au football, reflète bien la nature des motivations des acteurs, attirés par l’appât de l’argent facile. Selon certaines mauvaises langues, bien informées, même le patrimoine immobilier de ces «grands» clubs sportifs, n’aurait pas été épargné par les convoitises indécentes et les magouilles à ciel ouvert, de bon nombre d’anciens ou nouveaux dirigeants de clubs qui jadis, étaient connus et réputés pour les exploits de leurs sportifs, dans presque toutes les disciplines, du handball au basket, en passant par la natation, la boxe et le cyclisme.

Aujourd’hui, seul le football fait parler de lui, animant parfois un débat sans perspectives, sur les raisons évidentes de sa propre régression. Oran, en ce domaine, reste une ville déboussolée.

Par S.Benali