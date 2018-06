<span style='text-decoration: underline;'>Embellissement des espaces verts</span>:<br><span style='color:red;'>Oran Vert rafraîchit la ville</span>

Pour cette dernière décade du mois de Ramadhan, l’entreprise Oran Vert, a mobilisé tous ses moyens humains et matériels pour mener une vaste opération de mise en terre de fleurs bigarrées dans tous les espaces, les esplanades et les boulevards dans une partie de la ville.

Ce qui confère à la cité, un cadre esthétique magnifique tant espéré par les Oranais et les Oranaises; surtout en cette période de ferveur, d’abstinence et de piété.

En tous les cas, cette initiative a été très appréciée par les fervents défenseurs de l’environnement et d’autres amoureux de la nature qui sont convaincus que ces louables démarches sont à encourager pour stimuler d’autres actions au niveau des quartiers de la périphérie des douze délégations communales. En d’autres termes, il y a une urgence à impliquer les partenaires, notamment les associations et les comités représentatifs de jeunes quartiers à participer à l’embellissement de la ville. Les sorties sur sites et les rencontres de sensibilisations des citoyens à faire montre de plus de civisme pour protéger l’environnement et préserver les massifs fleuris, sont à encourager. Ce sont-là des reflexes qui doivent motiver le comportement du citoyen en quête d’un meilleur cadre de vie.

Il est vrai que beaucoup de choses ont changé dans cette ville à la démographie galopante. Selon des hommes versés dans le domaine, il y a plus de deux années, Oran étouffait sous la pression d’un secteur de transport non maitrisé des gares routières, à l’origine d’une situation inextricable dans les transports urbains, exploités dans la plus grande anarchie. Ils ont été tous rasés au grand bonheur des usagers. Et aussi un beau cadeau pour les jeunes et vieux des quartiers populaires d’El Hamri, Yaghmouracen et des Castors. Ainsi, les gares routières, un repaire de malfrats et de marginaux ont cédé la place à de magnifiques jardins de repos et de détente équipés de stades de proximité.

Avec cette opération d’embellissement des espaces urbains initiés par Oran Vert, la ville d’Oran qui s’apprête à vivre un grand évènement sportif de dimension méditerranéenne: les 19èmes Jeux Méditerranéens de 2021. C’est trop court pour être au rendez-vous afin d’accueillir comme il se doit ces délégations étrangères. «2021, c’est demain», comme l’a rappelé un wali en attirant l’attention de ceux qui ont la charge d’offrir des moments forts à cette population qui mérite un meilleur sort que cette période un peu morose.

Abdallah.B