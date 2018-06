<span style='text-decoration: underline;'>Hôtellerie</span>:<br><span style='color:red;'>Oran vise une capacité d’accueil de 50.000 lits</span>

La wilaya d’Oran vise une capacité d’accueil de 50.000 lits d’ici 2021, a annoncé le wali d’Oran M. Mouloud Chérifi. La capacité d’accueil actuelle, est estimée entre 25000 et 30000 lits, mais ce n’est pas suffisant pour recevoir tous les invités et les touristes qui débarqueront à Oran en vue des jeux méditerranéens de 2021.

Dans ce cadre, M. Chérifi a expliqué que la capitale de l’ouest enregistre une grande amélioration en matière d’investissement touristique avec la réalisation en cours de 170 hôtels alors que durant la saison estivale il est attendu la réception de 7 hôtels. Le chef de l’exécutif a insisté également sur l’importance de l’amélioration des services et l’accueil au niveau des établissements hôteliers dans le cadre de la promotion de l’image d’Oran, «Oran n’an rien à envier à d’autres villes de la Méditerranée, il faut améliorer les prestations de service pour offrir aux visiteurs d’Oran de meilleurs conditions» dira-t-il. Il est à noter, que dans le cadre de la stratégie d’équilibre géographique entre les 26 communes de la wilaya, le secteur du tourisme œuvre à ce que chaque commune puisse avoir au moins quatre hôtels, surtout les communes défavorisées afin d’attirer les investissements, notamment Misserghin, Boutlélis, Oued Tlélat, Braya et Boufatis.

Ces efforts sont déployés aussi pour diversifier l’investissement dans les établissements hôteliers et de loisirs, ainsi la plage d’Ain Defla de la commune de Gdyel a bénéficié d’un projet de jeux aquatiques dont les travaux sont en cours. Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration de l’image d’Oran, pas moins de 500 guides touristiques devront être formés dans la capitale de l’ouest avant 2019. Cette formation sera à caractère régional, et concernera des départements à Ain Témouchent, Mostaganem et Sidi Bel Abbés. Elle sera effectuée à l’Institut d’Es Seddikia spécialisé dans le tourisme.

Pour réussir cette formation, une convention sera élaborée entre la direction du commerce et le Fonds National de Développement de l’Apprentissage et de la Formation Continue (FNAC). Des guides seront formés à l’échelle locale, et par la suite il y aura une session à l’échelle régionale, nationale, puis internationale. Pour rappel, la wilaya d’Oran offre une panoplie de produits, allant du tourisme balnéaire au tourisme historique, religieux ou d’affaires. Les responsables locaux œuvrent à diversifier les destinations, à renforcer les infrastructures d’accueil pour répondre à la demande de plus en plus accrue. Leur but, est de hisser Oran au rang des métropoles maghrébines et méditerranéennes, à travers des infrastructures de base dignes d’une grande ville.

Fethi Mohamed