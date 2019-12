<span style='text-decoration: underline;'>Association Takafoul Ichtimaii</span>:<br><span style='color:red;'>Organisation de 37 mariages collectifs au profit de 478 couples</span>

L’association Takafoul ichtimaii dont la date de création remonte à plusieurs années et dont l’activité caritative diverse semble donner plus d’avantage aux mariages collectifs qu’elle organise périodiquement, rend un grand service aux futurs mariés qui doivent se démener pour pouvoir célébrer leur mariage.

© OT / Adda





Heureux sont les futurs mariés qui seront retenus par l’association pour prendre en charge la célébration de leurs mariages. Après le dépôt du dossier au siège de l’association à Hai Akid Lotfi, l’intéressé est convoqué pour que son cas soit étudié, sachant que le nouveau marié doit habiter la wilaya d’Oran, avoir un travail stable au salaire minimum.

l y a plusieurs critères pour retenir un candidat et prendre en charge son mariage sachant que le nouveau couple retenu, bénéficiera de la Fatiha collective qui est organisée à la salle de fêtes du parc d’attraction d’El Hamri où tous les futurs mariés retenus, sont accueillis avec leurs tuteurs pour la Fatiha.

Chaque marié a droit à une douzaine d’invités. Et après la cérémonie religieuse pour les 14 couples de ce jour, Hadj Haddad prononcera la «Routba» puis un repas copieux dont le menu est choisi par le président le l’association et constitué de tous les légumes de saison pour un menu «BIO». Après ce succulent repas, les mariés vêtus de leurs costumes offerts par l’association, prennent possession de leur cadeaux; 1 frigo, 1 cuisinière, un plasma TV, machine à laver, 1 chambre à coucher complète avec matelas + couvertures, meubles de cuisines, un plateau de Henna pour la mariée, et le soir, c’est les couples qui se retrouvent accompagnés chacun par 24 invités et c’est dans une ambiance de fête familiale que les 14 couples, dansent et chantent au milieu de leurs familles respectives.

A noter, que l’association a célébré 37 mariages collectifs pour 478 couples. Des actions louables que seul Allah pourra récompenser.

Adda.B