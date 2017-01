<span style='text-decoration: underline;'>Emploi</span>:<br><span style='color:red;'>Organisation prochaine de 3 Salons nationaux de recrutement</span>

L’Agence 3C, spécialisée en conseil, communication, évènementiel et marketing RH, organise les éditions 2017 des Salons Nationaux du Recrutement et de la Formation, sous la thématique «L’Emploi et la Formation pour booster le développement économique».

Alger: Samir Hamiche

Selon un communiqué rendu public hier, cette agence organise la 4ème Edition du Salon National de la Formation Continue et par Apprentissage, «Carrefour Formation 2017», du 06 au 08 février 2017, au Palais de la Culture à Alger, la 1ère Edition du Salon Régional de la Formation et Emploi, «Carrefour Emploi/Formation 2017», du 13 au 15 mars 2017, au Centre Culturel de l’APC, à Sétif et la 11ème Edition du Salon National du Recrutement «Carrefour Emploi 2017», du 18 au 20 avril 2017 à l’Office Riad El Feth (OREF) à Alger.

«Classés Salons Numéro 1 du Recrutement et de la Formation Continue à Alger, ils se sont imposés au fil des ans comme des évènements incontournables dans les domaines de la formation et du recrutement.

Et si certains pensent que la situation difficile que traverse actuellement l’économie nationale constituerait un obstacle à l’essor de ces deux domaines intimement liés que sont la Formation et le Recrutement, pour notre part, en tant qu’organisateurs de ces évènements, nous restons convaincus qu’il existe tellement d’opportunités pour les entreprises qu’il s’agit juste de dénicher» ajoute la même source.

Certains secteurs économiques échappent à l’emprise des contrecoups de la crise et notre objectif est, précisément, d’aider à créer ce lien nécessaire entre l’offre et la demande afin de contribuer à l’émergence de partenariats bénéfiques pour les différentes parties en action.

Notre ambitionnons d’ailleurs, de donner à ces évènements à caractère social et économique, une dimension régionale au niveau de l’est, de l’ouest et du sud algérien.

Les 3 Salons se veulent être un carrefour de rencontres entre les entreprises et administrations en quête de compétences et de nouvelles recrues, écoles et organismes de formation et les personnes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une formation.

Les entreprises et les organismes de formations présents, auront l’opportunité de repérer leurs futurs cadres et candidats à la recherche d’une formation diplomate ou qualifiante.

Des milliers de demandeurs d’emplois et de formation, ciblés par une puissante campagne de communication media et hors medias, seront présents pour saisir les opportunités d’emplois et de formation proposées.

Les 3 Salons s’étaleront sur trois jours et comprendront des conférences, des ateliers, et des tables-rondes dans le but d’exhiber «les dispositifs, les règlements, la fiscalité, la politique de l’emploi, les carrières, ainsi que les métiers et les programmes des formations».

Pour les entreprises, le Salon représente le lieu idéal pour trouver les compétences recherchées et un carrefour pour les opportunités d’affaires.

Pour les écoles et organismes de formation, c’est l’un des meilleurs canaux de marketing pour faire la promotion des formations dispensées et booster les inscriptions.

Pour les demandeurs d’emplois et les diplômés, c’est une opportunité pour décrocher un job ou un stage, une formation et pour approfondir leurs connaissances sur les entreprises et les écoles présentes, les métiers et les carrières.

«Pour les porteurs de projets de création d’entreprises, ce sera aussi l’endroit idéal pour trouver des partenaires ou des financements et échanger des idées.

Toutes les orientations et informations utiles sur le Salon peuvent être trouvées dans le site officiel des 3 événements (www.carrefour-emploi.org)».