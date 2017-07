<span style='text-decoration: underline;'>Conseil exécutif de l’APC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Où sont les 35 milliards du déficit des recettes ?</span>

A quelques jours de la fin du mandat de l’actuelle APC, le maire M. Noureddine Boukhatem, a convoqué le Conseil exécutif, pour examiner et adopter trois dossiers liés à des avenants aux deux marchés réalisés pour des opérations relevant du bitumage et de construction d’un groupe scolaire dont le Bureau d’études a oublié d’inclure certains corps d’Etat pour rendre fréquentable cet établissement.

Ce Conseil exécutif, élargi aux directeurs des secteurs urbains, aux responsables techniques et administratifs de la commune, ainsi qu’au chef du personnel et au directeur de l’Etat civil central, a été l’occasion pour le secrétaire général M. Fakha Benaoumer, de rappeler aux gestionnaires d’accélérer les travaux de mise à niveau du bilan pour chacune des douze délégations communales. Bilan, qui doit répertorier les détails des 203 projets, tous programmes confondus, réalisés durant ce mandat. A son tour, le président de l’APC a signalé, l’obligation pour la commune, de présenter ce bilan au ministère de tutelle et surtout à la société civile. Après avoir approuvé les trois dossiers portant sur des avenants des marchés contractés avec la société «Infra bitumage», pour la rénovation de la chaussée et la réalisation d’un groupe scolaire à Canastel. Le reste des travaux a été consacré aux finances de la commune qui sont au «Rouge».

Le débat concernant le recouvrement des dettes, c’est-à-dire les impayés du chapitre des recettes, pour faire face à la demande en ces derniers jours de la fin du mandat et de la saison estivale, ainsi que des grands évènements artistiques, ont été houleux, en sachant que les services chargés du recouvrement, n’ont pas atteint l’objectif fixé à 85 milliards de centimes, représentant les recettes générées par les droits des locations de panneaux publicitaires, les terrasses des salons de thé, sorbets et glaces, les loyers des espaces de stationnement. Le déficit de 35 milliards a fait sortir le maire de sa réserve qui a exprimé sa déception face au «laxisme», de certains élus et cadres administratifs qui sont en «Stand By» en attendant la fin du mandat. «Notre mission n’est pas terminée a-t-il rappelé avec force, en affirmant qu’il reste les opérations des prochaines élections à préparer la rentrée scolaire 2017-2018 et surtout, la poursuite de notre feuille de route, pour apporter davantage de bien-être à la population oranaise».

En fin de compte, il a demandé aux responsables de la Division des Affaires Economiques (DAE), d’être plus inventifs, pour prospecter du côté des nombreux marchés informels, afin de multiplier les sources de revenus et augmenter les recettes communales.

Le maire a aussi exigé, de faire un contrôle dans le parc de la DHA et demandé à son directeur d’affecter un camion d’arrosage au secteur urbain Es-Seddikia, en sachant que la commune dispose de onze camions pour arroser les espaces verts, des allées et bordures de route, ainsi que les jardins d’enfants ouverts dans les différents quartiers de la ville d’Oran.

Abdallah.B