<span style='text-decoration: underline;'>AÏN EL TÜRCK </span>:<br><span style='color:red;'>Où sont passés les agents communaux ?</span>

La décision de la wilaya, de procéder au recrutement de 320 nouveaux agents pour les besoins de nettoyage, de maintenance et de protection des plages, afin de renforcer les équipes traditionnelles et assurer une meilleure prise en charge des estivants, n’a pas laissé indifférents certains citoyens, et des membres de la société civile à Aïn El Türck.

L’annonce a été certes, accueillie avec soulagement, mais soutiennent certains, il y a tout de même lieu de s’interroger sur les effectifs des APC de la daïra d’Aïn El Türck dont l’une, en l’occurrence celle de Bousfer, s’était même permise le luxe, de «prêter» 100 agents communaux au chef-lieu. Pour sa part, un ex-élu de l’APC d’Aïn El Türck est catégorique, «la commune dispose logiquement de 400 agents communaux, auxquels s’ajoutent les 100 recrues de la commune de Bousfer, transférés temporairement au chef-lieu, dans le cadre de la gestion de la saison estivale; soit un total de 500 agents, dont une infime partie est fonctionnelle». Selon un constat établi, les écoles primaires manquent de personnel, notamment en femmes d’entretien et en veilleurs de nuit, les cantonniers n’existent plus, même cas pour les factotums pour ne citer que ceux-là. Seul le siège de l’Etat civil emploie environ une dizaine de gardiens de nuit, pour la sécurité de l’enceinte. Alors où sont passés les agents communaux ? s’interroge-t-on. Selon notre interlocuteur, les agents en question, ont été recrutés dans le cadre de l’emploi de jeunes, selon les dispositifs des 5 et 8 heures, mais une grande majorité d’entre eux, n’a jamais été employée par l’APC, qui ne manque d’ailleurs pas de secteurs à pourvoir. Pour l’heure, ces recrues fantômes dont le nombre dépasse les 400, perçoivent leurs émoluments mensuels, sans qu’elles n’aient à entreprendre aucun travail. Mystè- re et boule de gomme !

Karim Bennacef