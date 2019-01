<span style='text-decoration: underline;'>Places publiques d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Où sont passés les bancs ?</span>

L’APC d’Oran vient de relooker presque toutes les places d’Oran en leur donnant une nouvelle image tout en marbre et verdure, mais malheureusement, on constate que le manque de bancs dans ces dites places, a donné naissance à des images non conformes voire des personnes qui s’assoient sur les bordures de clôtures de verdures, en marbre où on interdit de stationner dans ces places nouvellement relookées; ce qui encourage les enfants à jouer au ballon au vu de l’espace libre. Nos paysagistes doivent réfléchir à ces anomalies et permettent à nos retraités de pouvoir trouver un banc pour s’asseoir et dialoguer avec leurs amis ou lire simplement le journal bien calés dans un banc.

Adda.B