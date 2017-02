<span style='text-decoration: underline;'>L'implication du citoyen dans la question environnementale</span>:<br><span style='color:red;'>Ouali Abdelkader à Mostaganem plaide pour une économie verte</span>

Durant deux jours, lundi et mardi derniers, le ministre des Ressources en Eau et de l’environnement Ouali Abdelkader, a effectué une visite de travail et de l’inspection dans la wilaya de Mostaganem.

Ainsi, ce membre du gouvernement a visité et inauguré plusieurs projets relevant de ses deux secteurs, l’eau et l’environnement. Il était accompagné dans sa visite par le P/APW des députés, les directeurs de l’exécutif concernés et des autorités civiles et militaires. En inspectant certains liés à l’environnement, le ministre a insisté, conformément à la nouvelle constitution, sur l’implication active et effective de citoyen et du mouvement associatif pour une prise en charge réelle de la question environnementale, et aussi de susciter la création d’unités de recyclage des déchets en vue d’engendrer une économie verte, assise sur des bases solides. Et en visitant à la cité du Cinq Juillet à Mostaganem, un projet pilote de tri des déchets, le ministre a recommandé de tout faire pour récupérer le pain qu’on jette en vue de le recycler et le destiner à l’alimentation du bétail comme c’est le cas à Ain Defla. Ainsi, Ouali Abdelkader que l’agence nationale des chefs va faire une étude sur les vingt sept décharges sauvages que compte la wilaya de Mostaganem, cette wilaya ne possède pas suffisamment de Centres d’enfouissement technique (CET). Certains sont en cours de réalisation alors que les travaux de réalisation vont être prochainement lancés. En ce qui concerne la gestion de l’eau, le ministre a déclaré que depuis l’exécution du programme national, il est récupéré au mois d’août 2016 à ce jour entre huit cent milles et un million de mètres cube d’eau potable à travers le territoire national, grâce aux réparations des fuites d’eau. Dans la wilaya de Mostaganem, depuis août dernier, trois millions cinq cent milles mètres cubes d’eau potable ont été récupérés. Et l’assainissement des réseaux se poursuit. Grâce au MAO (Mostaganem-Arzew-Oran, alimenté par trois barrages et la station de dessalement de l’eau de mers, quinze milles hectares de terres agricoles vont être irrigués encore. La première étape concerne cinq milles hectares selon le ministre. Celui-ci, a dit que cent dix puits (forages) dont seulement trente ou quarante ont été attribués aux fellahs pour l’irrigation dans la wilaya de Mostaganem. Ainsi, l’eau servira, outre a l’alimentation des populations, au développement de l’agriculture, l’industrie et le tourisme. D’ici l’été les populations de vingt cinq douars dans les daïras de Sidi Ali, Sidi Lakhdar et certains douars de Bouguirat, Stidia, Kheir Eddine, seront renforcés en eau potable par de nouvelles conduites, projets visités par le ministre. Ceci à partir du MAO et de la station de dessalement de l’eau de mer, cent vingt mètres cubes d’eau potable sont fournis quotidiennement dans la wilaya de Mostaganem selon Ouali Abdelkader. Ce dernier, a aussi inauguré deux stations d’épuration des eaux usées, l’une à Sidi Lakhdar, d’une capacité de cinq mille six cents mètres cubes par jour et l’autre à Khadra, d’une capacité de quatre mille trois cents mètres cubes par jour. La maison de l’environnement sise à Kharrouba, Mostaganem, a été également inaugurée par le ministre. Il a visité les travaux d’aménagement de l’Oued Ain Sefra qui traverse la ville de Mostaganem en son milieu. Les eaux usées ne sont plus véhiculées par cet Oued pour être déversées dans la mer à proximité du port.

Ainsi, les eaux usées de Mostaganem, Sayada et Kheïr Eddine, sont canalisées par une nouvelle canalisation, reprises par une station de relevage à proximité du port commercial, ensuite elles sont dirigées vers la station d’épuration, située non loin de la Salamandre qui se trouve en phase d’essai. Le long de l’oued d’Aïn Sefra, est prévue la réalisation de pistes de promenade, des aires de jeux pour enfants et adultes. Des espaces verts sont également prévus une fois les travaux d’aménagement achevés, l’oued d’Aïn Sefra sera une merveille. Dans la commune de Hacian, le ministre a visité une présentation de l’étude relative à la protection de la plaine de Bordjas contre d’éventuelles inondations qui pourront provoquer l’oued Tin, comme ce fut le cas au mois de janvier dernier. Une partie de cette plaine servira de zone industrielle sur une superficie de 670 hectares et d’un bassin laitier, nécessitant quelque deux mille hectares. Aussi, une présentation de protection de l’oued Chélif a été faite au ministre, notamment contre les débordements que pourront provoquer d’éventuelles fortes précipitations de pluies. Rappelons, que les foyers de nombreuses familles situés à Achasta, Sidi Belatar et aux douars Amarna et Aïzel dans la commune de Mostaganem, ont été inondés par les débordements de l’oued Chélif au mois de janvier dernier. Le ministre a clôturé sa visite dans la commune d’Oued El Kheïr par la visite de la station de traitement de Sidi Laâjel et par la présentation du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable des douars M’Nenda, D’hadif, Karroucha, Belmokhtar et Chraga. Indiquons, pour ne pas oublier, que le ministre a annoncé que cinquante milliards de dollars sont consacrés au programme national qui s’étale jusqu’en 2035 et portera sur la réfection des réseaux, le renforcement de l’eau pour l’alimentation et l’irrigation des terres pour un bon développement de l’agriculture.

Charef.N