<span style='text-decoration: underline;'>Dans une ambiance conviviale et familiale</span>:<br><span style='color:red;'>Ouest Tribune souffle sa 27ème bougie</span>

Ouest Tribune a fêté hier à l’hôtel le Méridien d’Oran son 27éme anniversaire dans un cadre familial et joyeux qui a permis à la famille du doyen de la presse indépendante en Oranie de se retrouver en dehors du stress du quotidien des bouclages et des pressions du flux ininterrompue de l’informations.

Dans la somptueuse salle des Chefs d’Etat au troisième étage du superbe hôtel le Méridien, il y avait là, en plus des autorités locales, les amis et les soutiens du journal depuis la première heure. L’occasion était aussi donnée pour honorer et rendre hommage à des hommes qui ont marqué le long parcours de ce titre chers au coeur des Oranais. A titre posthume un vibrant hommage a été ainsi rendu à des êtres chers qui nous ont quittés, laissant derrière eux un grand vide. Il s’agit de MM. Malki Nourredine, Sid Ahmed Hadjar et Labiodh Torki. Un vibrant témoignage a aussi été rendu à deux des anciens journalistes de Ouest tribune, aujourd’hui malades, qui ont fait partie de cette grande aventure journalistique. Il s’agit de MM. Ysaad Reguig Khellil et Nacer Cherif, dont les parents ont partagé avec la famille de Ouest Tribune cette soirée. Nous saisissons ici cette occasion pour leur souhaiter un prompt rétablissement et nous prions Dieu d’accorder Sa Sainte Miséricorde à ceux qui nous ont quittés.

Prenant la parole, le Pdg du groupe, M Bensahnoun Abdelkader, après avoir souhaité la bienvenue aux présents, il est revenu longuement sur le long parcours de notre journal. Un parcours qui n’avait rien d’un fleuve tranquille et où il fallait faire face à bien des tempêtes pour maintenir le cap et permettre, dans un combat harassant et difficile, à Ouest Tribune de ne pas lâcher prise et d’être chaque matin sur les étals des kiosques. Un combat dont le journal n’aurait jamais pu en sortir vainqueur sans l’engagement total et l’abnégation de la jeune équipe qui le confectionne chaque jour. Un engagement et une abnégation que M. Bensahnoun a tenu à saluer, rappelant la devise de notre groupe « une seule famille avec le même objectif. Au delà des hommes, au-delà de chacun de nous, dira le Pdg, il y a toujours au dessus de nous, notre cause commune ; Ouest Tribune ». Juste après, la famille de Ouest Tribune a tenu à rendre hommage à l’ancien ministre de la Justice M Mahi Bahi, un ami du journal qui a toujours su trouver les mots pour nous encourager à aller de l’avant et à croire en nos capacités. Un moment d’émotion partagé par toute la salle quand le Pdg du groupe a offert un burnous à la hauteur de ce grand homme qu’est Mahi Bahi qui a tenu à remercier la direction du journal tout en souhaitant à chacun plein de bonheur et de réussite.

Les invités de marque du patron du journal ont tenu, eux aussi, à prendre la parole pour remercier ce « grand monsieur qu’est Bensahnoun Abdelkader ». Ainsi le P/APC M.Nourredine Boukhatem a rappelé la longue amitié qui le lie à notre directeur depuis leur plus tendre enfance et qui a grandi au fil des années dans le respect mutuel et l’engagement sans faille à servir l’Algérie et notre belle ville d’Oran. Le vice président de l’APC , M Aoued Mohamed, dans un langage simple mais d’une rare sincérité a tenu lui aussi à rendre hommage a la ténacité du patron du groupe qui n’a jamais abandonné et tenu tête à toutes les difficultés auxquelles a du faire face Ouest Tribune.

Maître Doubla a abondé dans le même sens exprimant la fierté des Oranais d’avoir un journal qui reflètent au quotidien leurs préoccupations et leurs doléances. Intervenant à son tour, M. Benamar Benaaoum ancien journaliste et industriel, s’est dit un lecteur assidu du journal. Un journal qui a fait le choix dans sa ligne éditoriale de partager le sentiment général de la population, d’être objectif. Il n’a pas manqué de saluer le travail de toute une équipe de professionnels totalement dédiée à sa tâche. Le P/APW, le professeur Boubakeur Mohamed, a lui tenu à saluer l’ami avant le patron de presse. Un homme, dira-t-il, pétri de qualité et toujours à l’écoute des autres, ne ménageant aucun effort pour répondre aux sollicitations des simples gens. Hadj Bensahnoun est un homme au grand cœur et un gentlemen comme on en retrouve rarement aujourd’hui. Le sénateur Kazi Tani, qui est d’abord un enfant de la profession, a dans son intervention, tenu à tirer bas son chapeau au Pdg du groupe qu’il a côtoyé de longues années, comme il a salué le travail de l’équipe du journal qui a toujours su se renouveler et fait le choix de l’objectivité et de l’information, rien que l’information.

La soirée s’est prolongée dans la nuit aux sons du groupe de talentueux Hamou qui a repris les grands tubes des maîtres incontestée de la chanson oranaise, Ahmed Wahbi et Blaoui el Houari. La deuxième partie a été animée par la diva du hawzi, la chanteuse Nassima Chaabane qui a emmené l’assistance dans le monde féerique de la chanson andalous où les poèmes des grands paroliers étaient portées merveilleusement par la puissante et enchanteresse voix de la diva.

Le clou de la soirée fut sans conteste ce moment où tous les invités et les membres du personnel du journal se sont joints au Pdg du groupe, M.Bensahnoun, pour souffler les 27 lumineuses bougies qui garnissaient la belle tarte confectionnée à l’occasion de cet anniversaire qui, nous n’en doutons pas, en appellera beaucoup d’autres. Vive Ouest tribune et à d’autres succès encore plus probants inchallah.

Ouest Tribune