<span style='text-decoration: underline;'>Dernière ligne droite avant El Aid El Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Ouest Tribune tâte le pouls des marchés de la capitale</span>

En annonçant la date exacte de l’AId El Adha,l’Arabie Saoudite a enclenché un processus millénaire en Algérie.Le pays se drape des couleurs de cette fête religieuse et il n’est question, ces derniers jours, que de moutons, son prix, sa maladie, sa provenance, bref, tout ce qui concerne l’univers de l’ovin fait l’essentiel des discussions des Algériens.

Dans certains quartiers, on se passionne pour l’événement, au point d’en faire un sujet primordial de l’actualité du moment. L’outil Internet aidant, les jeunes et les moins jeunes connaissent sur les bouts des doigts la maladie de la fièvre aphteuse qui a frappé le cheptel, cette année. Ils savent donc que le mouton a été épargné, mais s’interrogent avec la même insistance sur le phénomène de la viande bleue.Chacun y va de son explication, selon ses propres recherches sur le web.

En un mot comme en mille, l’aid ne laisse quasiment personne indifférent et les télévisions privées, ayant compris cela multiplient les émissions sur le sujet. C’est dire que les Algériens sont très à la page mais reste l’épineuse et récurrente question des prix qui les ramène à une réalité, d’année en année problématique.

L’Aid El Adha, coïncide ces dernières années avec les grandes vacances et la rentrée scolaire. Les portefeuilles des ménages en souffrent et les citoyens interrogés par Ouest Tribune ne se laissent pas prier pour afficher leur « rituel » désapprobation.

« Chaque année, je me berce d’illusion on me disant que cette fois je ferai une bonne affaire en matière de rapport qualité prix », relate Yahia, fonctionnaire de son état, rencontré dans l’un des marché à bestiaux de la capital. Mais notre interlocuteur se fait avoir à chaque fois, «Je constate que le mouton est de plus en plus cher même si la courbe de l’inflation n’est pas aussi raide que ce que disent les gens dans les cafés », constat-t-il, tout en jetant un regard circulaire sur le marché, installé dans l’enceinte même du Palais des expositions d’Alger.

Yahia n’est pas le seul acheteur à « fouiner » dans les différents marchés de la capitale à la recherche de la «perle rare».

Mohamed, cadre à Algérie poste, avoue pour ce qui le concerne, avoir un malin plaisir à flâner dans ces marchés. «Je ne sais pas pourquoi, mais franchement ça me rappelle mon enfance au quartier du Salembier, quand j’accompagnais mon père au marché à bestiaux. J’aime bien cette manière de fixer leur prix, cette disponibilité à la négociation. Il faut bien reconnaitre que sur cet aspect, les choses n’ont pas beaucoup changé », fait-il remarquer, tout en assurant que pour cette année, il n’ira pas au dessus de 35.000 dinars.

« A ce prix, tu peux avoir un chat », lui lance un marchand qui propose de gros mouton à grosses cornes pour plus de 50.000 dinars la tête. « Ce n’est pas moi qui fixe les prix. Ces bêtes-là je l’es ai eu pour plus de 45.000 dinars l’unité. Je prends un risque si je ne les écoule pas avant lundi après-midi », confie notre marchand, histoire de jouer sur une corde sensible pour amadouer un riche acheteur. « A ce prix-là, relève Hocine, fonctionnaire, il devrait les exposer en vitrine sur le boulevard Sidi Yahia. Mais ça ne m’étonnerait pas qu’il y ait des acheteurs. Vous savez certains adorent frimer».

Dans un autre marché sis dans le quartier des Eucalyptus, le décor est quasiment le même. Des attroupements, des marchands avec leurs dizaines de têtes dont personne n’en veut et d’autres jouant le tout pour le tout en proposant des rabais à qui veut s’intéresser à leur bestiaux.

Dans ce marché comme ailleurs, on aura constaté que le principal argument de vente est l’alimentation du bétail. Tous les maquignons attestent de l’origine 100% bio de leurs ovins. Vient ensuite l’origine de la bête. Redouane, employé dans une usine de téléviseurs, confie : « je cherche l’origine du mouton. Ceux de la steppe ont un très bon goût. On les nourrit à l’Alfa. On m’a dit que si j’arrivais à me débrouiller un mouton de « Ouled Djellal » à un prix moyen. J’aurai fait une très bonne affaire ». Redouane croit en sa chance pour la simple raison, dit-il, qu’il y a plein de revendeurs qui ne s’y connaissent pas tellement en matière d’élevage. «Ce sont de simples spéculateurs », assure-t-il. « Là je repère les meilleurs lots ? Le jour de l’aid, j’aurai un bon mouton de Ouled DJellal à petit prix », confie-t-il, avec un air de vieux loup à qui on ne la fait pas.

Les quartiers périphériques de la capitale grouillent presque tous de ces marchés. Ceux que les odeurs de mouton indisposent prennent leur mal en patience. Les autres, une bonne majorité d’Algérois, font leurs achats de manière régulière. La preuve que le commerce de l’ovin marche très bien est bien visible dans les files de moutons que l’on voit à tous les coins de rues.

Disons enfin, que cette année l’Aid est certes un peu plus cher que les années passées, mais côté ambiance, c’est quasiment la même. « De toutes les façons, les émigrés paieraient rubis sur ongle pour vivre pareilles moments », soutient Mohamed qui ne cache pas son plaisir quasi enfantin à l’approche de l’aid El Adha.

Alger: Smaïl Daoudi