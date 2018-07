Il y a 56 ans, jour pour jour, les Algériens apprenaient au même temps, que le monde entier, les résultats du référendum d’autodétermination du peuple. La question était simple et la réponse a été massive. Deux jours plus tard, fut annoncé l’indépendance de l’Algérie après 32 ans d’occupation française, là aussi, jour pour jour. Ce laps de temps est trop court pour édifier une Nation et trop longue dans la vie d’un homme, d’une famille algérienne qui a vu sa vie profondément chamboulée par le nouveau statut d’un pays dont les citoyens sont sortis de l’obscurité à la lumière, d’un coup, sans préavis et période d’adaptation. C’est en cela que les colons croyaient bien faire en vidant le pays de ses forces vives. Ils pensaient cueillir une Algérie divisée, appauvrie et donc mûre pour une nouvelle période de colonisation. Il n’en fut rien. Grâce à ses enfants, l’Algérie a relevé le défi et 56 ans plus tard, elle est bel et bien présente et personne n’ose même pas égratigner sa souveraineté.

Cela est un fait. Il faut néanmoins, aller dans le détail et faire le bilan des 56 années d’indépendance. Mais avant cela, il faut interroger les grands-parents pour savoir ce qu’était la vie en Algérie durant la colonisation. Le principe du double collège, avec les colons, profitaient des richesses de la terre et comment les autochtones vivaient dans la misère et les privations, les fils de Français qui allaient à l’école comme leurs cousins de la métropole et les petits algériens qui mourraient de faim.

Comment était l’Algérie au jour de son indépendance ? Mille cinq cent étudiants, 98% d’analphabètes, un très faible niveau de vaccination, quarante deux ans d’espérance de vie. qu’en est-il 56 ans plus tard ? Cette question n’a pas à être posée. Et pour cause, tout le monde sait qu’il n’y a aucune comparaison à faire. Même ceux qui ne nous aiment pas, évitent d’aborder ce sujet sous cet angle. Ils font autre chose. Ils braquent leurs caméras sur une place d’Alger, zooment sur un jeune chômeur excité et lui ouvrent quelques micros, histoire de convaincre ceux qui ne connaissent pas les crimes coloniaux de ce qu’ils voudraient qualifier d’échec de l’Algérie indépendante.

Cela dit, il faut souligner que tous les mécontents sont libres d’exprimer leurs frustrations. Mais il faut dire que certaines chaînes de télévision intéressées, saisiront au vol ces frustrations qui existent dans le monde entier pour résumer les 56 ans d’indépendance. Faut-il s’attendre à une couverture «en dessous de la ceinture» ? Bien entendu. Mais quels que soient les coups, l’Algérie et les Algériens encaissent très bien et savent répondre.

Par Smaïl Daoudi