<span style='text-decoration: underline;'>GTAC-2017</span>:<br><span style='color:red;'>Ould Ali instruit ses services à régler les questions «encore pendantes»</span>

El Hadi Ould Ali chausse les crampons

© OT / Adda





En tournée de travail ce jeudi dans la wilaya d’Oran où il a procédé à plusieurs visites et inaugurations de structures sportives à travers la wilaya d’Oran, le ministre qui était invité, a présidé la finale du tournoi foot des écoles de foot d’Algérie organisé par la Radieuse, a surpris les présents pour avoir mis les crampons et faire un grand match à côté des grandes anciennes stars du foot. Les Belloumi, Kouici, Megharia, Betrouni, Bencheikh, Khalef et Mahieddine. Le ministre qui a joué tout le match, a pu montrer les talents de footballeur en inscrivant des buts sous les acclamations du public. Ainsi, le ministre a pu parler pendant un agréable moment de détente sans protocole où il fut la grande vedette et les photos et dédicaces du ministre étaient très sollicitées par la foule. Ce dernier et le wali, ont remis plusieurs coupes aux jeunes équipes, tout en honorant également les anciens noms du foot disparus. Ce tournoi annuel a attiré des équipes venues de Bedjaia, Tindouf, Ouargla, Tiaret, Barcelone, Alger et Sidi Bel-Abbès. On a pu constater les talents de ces jeunes et l’importance que l’association Radieuse donne à cette catégorie de footballeurs l’avenir de demain. Bravo la Radieuse !

Adda.B