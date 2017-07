<span style='text-decoration: underline;'>Fédérations MJS</span>:<br><span style='color:red;'>Ould Ali prévoit des réunions bilatérales avec les fédérations nationales sportives</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, prévoit de tenir des réunions bilatérales avec plusieurs fédérations sportives dans les jours à venir pour discuter de l’absence des centres fédéraux d’entrainement permanent.

Nous avons prévu au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports des réunions bilatérales avec les différentes fédérations sportives lors des prochains jours pour exposer le problème du manque des centres fédéraux d’entrainement qui permettent un meilleur développement du sport national’’, a déclaré Ould Ali, à l’APS en marge des travaux de la première journée du collège technique de la Fédération algérienne de tennis (FAT), qui se déroule au complexe sportif, Ahmed Ghermoul – Alger. M. Ould Ali estime que les centres fédéraux jouent un rôle important dans le développement des disciplines sportives en Algérie, et dans la préparation des athlètes aux différentes échéances nationale et internationale. “”Nous allons mettre en place des centres fédéraux pour l’ensemble des fédérations sportives avec l’aide des autorités locales pour accompagner les fédérations dans leurs missions de prise en charge des sportifs et du sport en général’’, a ajouté M. Ould Ali. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports a estimé que les travaux du collège technique de la FAT sont une opportunité pour les cadres de la fédération pour faire le point sur la situation actuelle de cette discipline. “

”Le collège technique est d’une importance absolue pour le développement du sport, malheureusement, cet organe a été longtemps négligé par des fédérations ce qui a engendré certains problèmes ayant négativement influé sur le développement de la discipline en raison du manque de programme technique de développement. Aujourd’hui, les cadres de la fédération de tennis auront l’occasion de faire un diagnostique sur le plan technique et de l’infrastructure ce qui leur permettrait de procéder à une évaluation objective’’, a t-il conclu.